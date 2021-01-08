【網絡安全】SolarWinds黑客入侵美國司法部系統　存取3%電郵帳號

▲ 近日SolarWinds的黑客行動不斷擴大，不僅入侵美國司法部網路，更滲透到該部門的Microsoft Office 365電子郵件系統，存取了該部門大約3%的郵件帳號。

多個美國聯邦政府機構以及私人組織，包括美國國務院、財政部、商務部和能源部等在上月起相繼遭SolarWinds Orion系統黑客攻擊。近日SolarWinds的黑客行動不斷擴大，不僅入侵美國司法部網路，更滲透到該部門的Microsoft Office 365電子郵件系統，存取了該部門大約3%的郵件帳號。

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美國司法部發言人Marc Raimondi 周三（6日）證實，SolarWinds攻擊入侵司法部的網絡，並竊取3%的郵件信箱帳號，不過暫時未有任何跡象顯示機密系統受到影響。司法部也拒絕對外透露確實受到影響的郵件信箱數量，或是遭到鎖定的對象。僅表示司法部資訊總監得知相關事件後，已立即消除黑客接觸微軟Office信箱賬戶的方法。

華爾街日報報道提到，美國司法部是發現與大規模黑客攻擊中，最新一個受害機構。而相關黑客攻擊已經持續進行了一年多，只是直到去年12月才被發現。

根據美國聯邦調查局（FBI）、美國國土安全部旗下的網路安全暨基礎架構安全署（CISA）、國家情報總監（DNI）與國安局（NSA）共同組成的「網路統一協調小組」（Cyber Unified Coordination Group，UCG）表示，目前確定已遭到SolarWinds黑客攻擊的聯邦組織不超過10個。

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責任編輯：曾曉汶