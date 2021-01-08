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【港股追蹤】港視計劃推預約的士海外派遞服務 全日升近3%

股樓投資 16:12 2021/01/08

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香港電視（01137）計劃將業務擴展至預約的士服務及海外派遞。今日股價一度升5%至12.16元，後升幅收窄。現升2.8%至11.9元，成交7671萬元。

【大行點睇】摩通指吉利有望重回2016年盈利急升時期　大升其目標價1.8倍　潛在升幅近八成 詳情請看【下一頁

港視昨日舉行「Vision Day」時公布今年的業務發展方向，當中包括會於今年第一季內推出預約的士服務。

【港交所388】港交所股價破頂創新高 中金升目標價517元  詳情請看【下一頁

另外，集團計劃在第二季推出海外派遞及二手商品市場業務，現正與數間本地及國際超級市場和零售營運商探討於本港及海外合作的可能性。集團的目標是增設2至3間網上商場，連同現有的HKTVmall合共4間網上商場。

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撰文 : 趙家盈

經濟 HKTV 香港電視（01137）

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