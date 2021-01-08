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【Burger King】Burger King棄用防腐劑　改沿用逾廿年商標

商業 13:27 2021/01/08

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Burger King早前亦加入戰團，宣布去除其主打的Whopper漢堡所有人造色素和防腐劑。

愈來愈多快餐店的餐單轉用較健康的配方。Burger King早前亦加入戰團，宣布去除其主打的Whopper漢堡所有人造色素和防腐劑。據CNBC報道，該品牌為標榜該項革新，重建品牌形像，包括重新設計商標、食物包括等。

Burger King超過20年以來首次重建品牌，商標改用圓形字體，兩層「漢堡包」中夾着「Burger King」，旨在配合漢堡和其他菜式。而啡色、紅色和等顏色，象徵火焰燒烤技術及使用新鮮食材。

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然而，改變品牌商標的同時，仍繼續使用塑膠面孔吉祥物「The King」，其香港的Facebook帳號中，仍是使用2016年更新的商標。

事實上，雖然該品牌於香港仍有分店，包括中環、山頂、紅磡和機場，聖誕期間亦有新帖文。但不少網民反映分店太少，更留言「乜香港仲有鋪咩？」、「你免費都無咩人食啦，得果兩間鋪」等。

責任編輯：馬意文

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