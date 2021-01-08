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【國會暴亂】美媒：蓬佩奧、姆欽討論引憲法罷免特朗普

環球社會熱點 13:01 2021/01/08

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美國大選結果塵埃落定，美國國會周三（6日）進行點票確認美國總統人選。有支持美國總統特朗普的示威者不滿美國大選結果，其後更闖入美國國會。美媒引述消息人士指，美國國務卿蓬佩奧與財長姆欽等内閣官員有意踢走特朗普，正開會討論引用美國第25修正案罷免特朗普。

內閣據報擬踢特朗普下台 不滿其支持者衝擊國會 【下一頁】

特朗普恐提早下台？可遭彈劾或罷免 【下一頁】

美國CNBC引述最少3名消息人士指， 蓬佩奧（Mike Pompeo） 及姆欽（Steven Mnuchin）分別與部門官員進行非正式討論，研究應否引用美國第25修正案罷免特朗普。據悉，會上各人對於應否罷免特朗普出現分歧，再加上最少需時一周才能展開相關法律程序。有官員更憂慮進行程序期間會觸怒特朗普（Donald Trump）陣營，甚至進一步加劇美國目前對立的局面。

CNBC更引述白宮高級官員指，雖然蓬佩奧本人不願意負責率領罷免特朗普的工作，但他也正在收集相關資訊，不排除在內閣會議中展開討論。

至於目前不在美國的姆欽則拒絕回應報道，而國務院官員亦否認曾就罷免特朗普進行對話。

促彭斯罷免特朗普 民主黨：煽動支持者爆衝突 【下一頁】

自國會騷亂後，不少國會議員均向副總統彭斯（Mike Pence）及內閣官員施壓，要求引用美國第25修正案罷免特朗普。部分民主黨人更威脅，若不採取行動罷免特朗普，將會發動彈劾。

根據美國憲法第25條修正案，如果多數內閣成員及副總統，認為總統無法履行職責，則可罷免總統。第4節更指，如果大部份主要官員與副總統一起向國會作書面聲明，指總統無法履行職責，副總統可成為代理總統。

責任編輯：郭麗明

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