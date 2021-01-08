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【ESG】新世界發2億美元可持續發展掛鉤美元債券　涉大灣區物業用再生能源

股市 12:27 2021/01/08

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新世界發2億美元可持續發展掛鉤美元債券

新世界發展 （00017） 公布，發行10年期2億美元可持續發展掛鉤美元債券﹐號稱全球首家發展商發行可持續發展掛鉤美元債券，作為公司「環境、社會和企業管治」（ESG）整合的措施之一，集資所得將用於實現新世界可持續發展的長遠措施及用作其他一般企業用途。

新世界表示，債券年息率3.75%，80%認購來自引國際ESG投資者。發行獲得6倍認購，最終定價為T+275個基點， 這意味著新發行溢價為負5個基點，成為新世界發展至今以美元計價的公開發行 債券中收益率最低之債券。

香港K11去年下半年銷售額增長56% 跑贏香港整體零售銷售表現，可見【下一頁】

新世界承諾，於2025/26財政年度完結前在位於大灣區的出租物業採用100%可再生能源。

若未能達標，新世界將於2027年起直至債券到期為止，每年購入相等於債券年息率25個基點的碳抵銷額度。新世界稱，《新世界 2030 可持續發展願景》為多元化業務訂下減低50%碳排放強度的 承諾。

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編輯：麥德銘

ESG 可持續發展 債券 新世界發展（00017） 新世界

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