【網上買餸】本地漁農美食嘉年華網上舉行　本地蔬菜即日摘即日直送家中

▲ 2021本地漁農美食嘉年華由今日（8日）至2月7日，共百多個本地漁農戶參與網上銷售，展銷多種本地漁農產品和美食。（政府新聞網圖片）

新冠肺炎疫情下，不少活動都要改為網上進行。2021本地漁農美食嘉年華由今日（8日）至2月7日，連續一個月於網上舉行，共百多個本地漁農戶參與網上銷售，展銷多種本地漁農產品和美食，本地蔬菜均會即日摘取，並即日送到市民手中，確保新鮮。

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參與漁農戶包括優質養魚戶、養蠔戶、有機農戶、信譽農戶、傳統優質蔬菜戶和水耕菜戶。因應市場需求，漁護署一直致力支持本地漁農業採用新科技提高生產力，提升產品質素和增加銷售，以促進業界的可持續發展。

為了讓消費者認識這些優質產品的生產，網上嘉年華設有漁農展覽區。農展區展示虛擬農場，介紹本地番茄、番薯和西蘭花的特色及種植技術。漁展區則會展示漁業科技、漁業產品和休閒漁業的相關宣傳短片和照片，介紹產品的特色以及其應用的新科技。



網上嘉年華亦提供一系列有關本地漁農業和產品的短片，市民可以安坐家中，一邊選購優質本地漁農產品，一邊加深對本港漁農業發展的認識。

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責任編輯：朱悅瀅

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