【美國大選】特朗普承認拜登當選 譴責衝擊國會示威者

▲ 特朗普承諾會確保和平移交權力，同時公開譴責暴力衝擊國會山莊的示威者。

美國大選結果塵埃落定，美國國會經點票後正式確認拜登有足夠的選舉人票，拜登當選下屆美國總統。美國總統特朗普發布錄製影片承認拜登當選美國總統，特朗普更承諾會確保和平移交權力，同時公開譴責暴力衝擊國會山莊的示威者。

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特朗普（Donald Trump）周四（7日）晚於社交媒體Twitter發布一段長約3分鐘的影片，為提前錄製的演説。特朗普於影片中明確表示「新一任政府將在1月20日就職。」（A new administration will be inaugurated on January 20.）

影片

特朗普更於影片中作出承諾：

我現在的重點是確保權力平穩、有序和無縫過渡。 （My focus now turns to ensuring a smooth, orderly and seamless transition of power.）

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國會山莊周三（6日）下午舉行特別聯席會議，認證總統選舉人團投票結果之際，支持美國總統特朗普的示威者闖入華盛頓國會山莊，特朗普示威者更與警察爆發衝突。

特朗普於影片中譴責暴力衝擊國會的示威者，形容他們褻瀆了美國民主的席位（defiled the seat of American democracy），又表示暴力破壞者無法代表美國，同時警告違法的人將要付出代價。

多間美媒報道，美國國會衝突事件令特朗普內閣考慮引用美國第25修正案，讓特朗普提早卸任美國總統。

責任編輯：鄭錦玲