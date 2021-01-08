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【國會暴亂】特朗普譴責示威者 「褻瀆美國民主」

環球政治 12:40 2021/01/08

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特朗普承諾會確保和平移交權力，同時公開譴責暴力衝擊國會山莊的示威者。

美國大選結果塵埃落定，美國國會經點票後，正式確認拜登有足夠的選舉人票，拜登當選下屆美國總統。美國總統特朗普發布錄製影片，一方面承認拜登當選美國總統，承諾會確保和平移交權力，另一方面公開譴責暴力衝擊國會山莊的示威者。

【美國大選】約翰遜斥特朗普「全錯」鼓勵示威者衝擊國會 【下一頁】

【美國大選】美國商會要求特朗普下台 促彭斯引憲法 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）周四（7日）晚於社交媒體Twitter發布一段長約3分鐘的影片，為提前錄製的演説。

特朗普於影片中明確表示「新一任政府將在1月20日就職。」（A new administration will be inaugurated on January 20.）

影片

特朗普更於影片中作出承諾：

我現在的重點是確保權力平穩、有序和無縫過渡。

（My focus now turns to ensuring a smooth， orderly and seamless transition of power.）

美國內閣據報擬踢特朗普下台 不滿其支持者衝擊國會 【下一頁】

國會山莊周三（6日）下午舉行特別聯席會議，認證總統選舉人團投票結果之際，支持特朗普的示威者闖入華盛頓國會山莊，更與警察爆發衝突。

特朗普於影片中，首次譴責暴力衝擊國會的示威者，形容他們褻瀆了美國民主的席位（defiled the seat of American democracy），又表示暴力破壞者無法代表美國，同時警告違法的人將要付出代價。

責任編輯：鄭錦玲

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