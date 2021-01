【國會暴亂】特朗普譴責示威者 「褻瀆美國民主」

▲ 特朗普承諾會確保和平移交權力,同時公開譴責暴力衝擊國會山莊的示威者。

美國大選結果塵埃落定,美國國會經點票後,正式確認拜登有足夠的選舉人票,拜登當選下屆美國總統。美國總統特朗普發布錄製影片,一方面承認拜登當選美國總統,承諾會確保和平移交權力,另一方面公開譴責暴力衝擊國會山莊的示威者。

特朗普(Donald Trump)周四(7日)晚於社交媒體Twitter發布一段長約3分鐘的影片,為提前錄製的演説。

特朗普於影片中明確表示「新一任政府將在1月20日就職。」(A new administration will be inaugurated on January 20.)

特朗普更於影片中作出承諾:

我現在的重點是確保權力平穩、有序和無縫過渡。 (My focus now turns to ensuring a smooth, orderly and seamless transition of power.)

國會山莊周三(6日)下午舉行特別聯席會議,認證總統選舉人團投票結果之際,支持特朗普的示威者闖入華盛頓國會山莊,更與警察爆發衝突。

特朗普於影片中,首次譴責暴力衝擊國會的示威者,形容他們褻瀆了美國民主的席位(defiled the seat of American democracy),又表示暴力破壞者無法代表美國,同時警告違法的人將要付出代價。

