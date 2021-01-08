【國會暴亂】一名重傷警員不治殉職 增至5人死亡

美國總統特朗普支持者不滿大選結果，周三在國會點票期間闖入國會大樓，最終演變為暴亂。雖然國會警方一度表示沒有警員殉職，但其後證實一名在暴亂中受傷的國會警員，傷重不治，是暴亂的第5名死者。

美媒周四（7日）曾報道，一名於國會山莊執勤的警員在周三的國會暴亂中受傷，翌日傷重不治身亡。報道指這名警員為國會衝突的第5名死者，美國聯邦調查局（FBI）正循謀殺案方向，調查這名警員的死因。

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美國國會山莊警方一度發表聲明否認，表示衝突導致多名警察受傷，並需送院治理，但未有造成任何警員死亡。

其後發言人馬萊茨基（Eva Malecki）證實消息，警員西克力克（Brian D. Sicknick）在國會事件中受傷，返回辦公司後倒下。送院後傷重不治，當地時間周四晚9時半離世 。據悉該名殉職警員2008年加入國會警隊。

國會暴亂至今有5人死亡，除了一名於衝突中被警察擊斃的退役女空軍，另外兩人是50多歲男子及30多歲女子。警方表示，至今已拘捕70名涉案人士。

責任編輯：李俊儀