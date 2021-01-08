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今日推介中芯 | 兼論退休股（立即收看）

股市 13:14 2021/01/08

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恒生指數中午收報27899點，升350點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）今日會解答網民早前留言提問的股份，包括勝獅貨櫃 （00716）  、中國移動 （00941）  、愛康醫療 （01789）  、華夏滬深三百 （03188） 及京東健康 （06618） 的問題，以及石Sir推介股份中芯國際 （00981） 的部署，詳情請待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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