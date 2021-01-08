【美國制裁】摩通提前終止中車、中鐵建、滬深300輪證　應美國法律變化（附名單）

▲ 摩通提前終止中車、中鐵建、滬深300輪證

美國近期加快制裁被指涉及中國軍方的中資股，限制美資投資和交易，香港輪證發行商龍頭摩根大通公布，提前終止華夏滬深300ETF （03188） 、中國中車 （01766） 、中鐵建 （01186） 的窩輪或牛熊證買賣，並指或有更多股份的上市結構性産品受影響。

涉及的13款輪證，會在今日最後交易，下周一（11日）暫停買賣，19日向各持有人支付提早終止金額的結算日。

摩通指出，因應美國法律最新變化，該行認為要履行認股權證項的義務或擔保人履行在擔保項下的義務，或維持作為發行人或任何聯屬公司有關認股權證的對沖安排，變得不合法或不切實可行。

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摩通續指，可能有其他與若干受限制公司掛鈎的上市結構性産品將自2021年2月1日起受行政命令影響。

美國政府已公開表示其擬根據該行政命令對更多公司實施制裁，而該等制裁將來可能會影響與該等新加的公司名稱相關的其他結構性產品。

摩通提早結束的輪證包括：

15896 夏三摩通一一購A

16264 夏三摩通一二購A

17352 夏三摩通一五購A

23171 中車摩通一五購A

24348 夏三摩通一一購B

24352 夏三摩通一二沽A

24632 鐵建摩通一乙購A

27790 中車摩通二九購A

28081 鐵建摩通一六購A

28918 夏三摩通一七購A

60047 夏三摩通一六牛A

60049 夏三摩通一六牛B

60802 夏三摩通一八牛A

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編輯：麥德銘