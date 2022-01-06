【新股IPO】途虎養車擬由美轉港上市 集資最多31億 途虎養車：暫未收到通知

▲ 途虎養車否認有關消息。

外電報道，騰訊及高盛（GS.US） 有份投資的內地線上汽車服務平台「途虎養車」擬由美轉港上市，計劃集資3至4億美元（折合約23.4億至31.2億港元），正與高盛和中金討論相關事宜。途虎養車最新回應指，暫未收到公司相關通知。

公司去年2月已傳出計劃最少籌集2億美元（約15.6億港元）赴美上市，原因為當地流動性較好及有更多同類型的公司在美國掛牌。不過被途虎養車否認有關消息，表示公司現金流充裕，並沒有上市計劃。

當時報指指，公司在一輪融資籌得3億至4億美元，並由公司現有投資者騰訊 （00700） 及紅杉資本領投，目前公司估值高達38億美元。

途虎養車吸引多位知名投資者參與融資，當中包括騰訊、凱雷集團、啟明創投等。公司於2019年通過3億美元的F輪融資，Joy Venture及騰訊投資。



途虎養車於2011年成立，主要從事內地汽車售後市場的主要市場參與者之一，可容許車主購買服務及零件，並於實體店安裝，公司現時在內地有逾1.3萬家店舖。

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責任編輯：謝卓榮