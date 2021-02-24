【新股IPO】途虎養車擬今年赴美上市　估值高達295億（第三版）

▲ 途虎養車否認有關消息。

內地線上汽車服務平台「途虎養車」擬計劃今年赴美上市。據外電引述報指，公司有機會選擇在美國上市，主要因流動性較好及有更多同類型的公司在美國掛牌。

報指續指，公司在最新一輪融資籌得3億至4億美元，並由公司現有投資者騰訊 （00700） 及紅杉資本領投，目前公司估值高達38億美元。

彭博早前報道，騰訊及高盛（GS.US） 有份投資的內地線上汽車服務平台「途虎養車」正尋求新一輪融資，最少籌集2億美元（約15.6億港元）。

不過，途虎養車曾否認有關消息，表示現時公司現金流充裕，並沒有上市計劃。

途虎養車吸引多位知名投資者參與融資，當中包括騰訊、凱雷集團、啟明創投等。公司於2019年通過3億美元的F輪融資，Joy Venture及騰訊投資。



途虎養車於2011年成立，主要從事內地汽車售後市場的主要市場參與者之一，可容許車主購買服務及零件，並於實體店安裝，公司現時在內地有逾1.3萬家店舖。

（第二版新增﹕途虎養車回應、第三版新增美國上市內容）

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責任編輯：謝卓榮