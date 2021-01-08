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【港交所388】港交所股價破頂創新高 中金升目標價517元

股樓投資 12:20 2021/01/08

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近日，港交所（00388）股價接連破頂創新高，今早曾升近5%至464.4元，後升幅收窄，現升2.6%至454.4元，成交16.9億元。中金昨日發表研究報告指，料中國新經濟股加快來港上市、北水加速南下，故預期港交所將會迎來重估估值。該行上調港交所目標價16%，重申「跑贏行業」評級。

【美國制裁】禁止買賣未夠喉 美國或擴大禁令迫投資者沽出黑名單中資股  詳情請看[下一頁]

中金表示，繼2005年國企赴港上市、2014年互聯互通啟動後，港交所再迎來一次估值上調的機會。近來美國對於當地上市的中概股ADR出手，令市場憧憬更多中概股及新上市內地新經濟股會選擇來港上市。

中金指，在資本市場加快開放及深化改革趨勢下，港交所是值得長期持有的核心資產。中金解釋，港交所去年內年累升68%，大幅跑贏跌3.4%的恒指。

【大行點睇】麥格理指注意到有投資者正買入濠賭股　將金沙從精選名單剔出　首選兩隻股份  詳情請看[下一頁]

另外，港交所有3大利好因素，包括在外圍環境不穩，使港交所成為中概股回流及新經濟股境外上市的首選地；而在內地資本市場加快開放下，交易所擁有獨特的資金雙向融通戰略地位；以及MSCI A股及新興市場期貨產品陸續推出，預計港交所2020年至2025年的盈利複合增長率近20%，將再一次迎來估值提升。

其他大行予港交所評級及目標價：

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撰文 : 趙家盈

香港交易所（00388） 經濟

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