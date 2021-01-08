【美國制裁】禁止買賣未夠喉 美國或擴大禁令迫投資者沽出黑名單中資股

外媒報導，美國政府正考慮擴大行政命令，由早前禁止買賣納入黑名單中國公司，擴大至要求美國投資者在今年11月11日之前要沽清所有黑名單上的股份。去年11月美國特朗普宣布，要求美國投資者在今年11月11日停止買賣被納入黑名單公司股份，現在則連「持有」都被禁止。

部分納入黑名單的中國公司：

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納入黑名單的中國公司合共有35間，包括中國移動（00941）、中國聯通（00762）、中國電信（00728）、中芯國際（00981）、中海油（00883）上市公司或其母公司。早前消息指，美國政府同樣考慮把騰訊（00700）及阿里巴巴（09988）都納入黑名單之內。有關禁令已令國際指數公司陸續把列入黑名單的股份被剔出指數。

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