【國會暴亂】約翰遜斥特朗普「全錯」鼓勵示威者衝擊國會

▲ 英國首相約翰遜批評特朗普完全錯誤，指特朗普是在鼓勵示威者衝擊美國國會。

美國大選結果塵埃落定，美國國會周三（6日）下午舉行特別聯席會議，認證總統選舉人團投票結果之際，支持美國總統特朗普的示威者闖入華盛頓國會山莊。英國首相約翰遜批評特朗普完全錯誤，指特朗普是在鼓勵示威者衝擊美國國會。

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約翰遜（Boris Johnson）周四（7日）出席首相府記者會時，被問到特朗普（Donald Trump）應否為美國國會周三發生的騷亂負責。約翰遜公開批評特朗普，更稱他認為「特朗普總統所説的完全錯誤。」（What President Trump has been saying about that has been completely wrong.）

約翰遜表示，他「毫無保留地譴責」（unreservedly condemn）特朗普，鼓勵人們在國會山莊作出可恥（disgraceful）的行動，並持續質疑一向自由公正的選舉結果。是次為約翰遜首次就美國有示威者闖入國會山莊一事，公開譴責特朗普。

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約翰遜又表示：

我對美國總統當選人獲正式確認及民主佔上風感到非常高興。 （I’m very pleased that the President-elect has been duly confirmed in office and that democracy has prevailed.）

約翰遜早前也就此事表態，形容特朗普支持者闖入國會的畫面「可恥」。

責任編輯：鄭錦玲