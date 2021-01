【國會暴亂】約翰遜斥特朗普「全錯」鼓勵示威者衝擊國會

▲ 英國首相約翰遜批評特朗普完全錯誤,指特朗普是在鼓勵示威者衝擊美國國會。

美國大選結果塵埃落定,美國國會周三(6日)下午舉行特別聯席會議,認證總統選舉人團投票結果之際,支持美國總統特朗普的示威者闖入華盛頓國會山莊。英國首相約翰遜批評特朗普完全錯誤,指特朗普是在鼓勵示威者衝擊美國國會。

約翰遜(Boris Johnson)周四(7日)出席首相府記者會時,被問到特朗普(Donald Trump)應否為美國國會周三發生的騷亂負責。約翰遜公開批評特朗普,更稱他認為「特朗普總統所説的完全錯誤。」(What President Trump has been saying about that has been completely wrong.)

約翰遜表示,他「毫無保留地譴責」(unreservedly condemn)特朗普,鼓勵人們在國會山莊作出可恥(disgraceful)的行動,並持續質疑一向自由公正的選舉結果。是次為約翰遜首次就美國有示威者闖入國會山莊一事,公開譴責特朗普。

約翰遜又表示:

我對美國總統當選人獲正式確認及民主佔上風感到非常高興。 (I’m very pleased that the President-elect has been duly confirmed in office and that democracy has prevailed.)

約翰遜早前也就此事表態,形容特朗普支持者闖入國會的畫面「可恥」。

