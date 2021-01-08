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【中芯國際】中芯國際再升一成　MSCI剔出指數日北水持倉大增

當炒股 15:14 2021/01/08

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自MSCI將中芯國際從旗下指數剔除後，中芯國際股價已累升兩成。

中芯國際 （00981） 被美國列入禁止投資名單後，中芯國際先後遭到MSCI從旗下指數移除，以及美國場外交易買賣平台OTC除牌。不過，中芯國際自踢出MSCI後，股價反見轉強，周五股價再升一成。至下午3時，中芯國際股價報25元，升10.6%，成交達64億元。

中芯國際於周二（5日）收市後被MSCI剔除出指數，過去近3個交易日股價累升28%，中資資金明顯進場。

中芯國際早前遭美國OTC市場除牌、MSCI剔出指數系列，詳情請看﹕【下一頁】

中芯國際於周二錄得23.3億元北水經港股通買入，6.93億元北水沽出，淨吸資逾16億元。

據最新CCASS資料，當日港股通投資者的中芯國際倉位增加7917萬股或1.01%股權。以最新持倉水平，港股通投資者合計持倉16.13%中芯國際股份，過去一個月增加2.31百分點。

同日倉位減少最多的來自香港上海滙豐、摩根大通銀行，單日減少2.07億和1.22億股，合計達4.18%股權。

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編輯﹕賴奕羚

香港股票 除牌 指數 中芯國際（00981）

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