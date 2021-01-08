  • 10°C
香港時間 : 2021108日 (五) 11:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】特朗普支持者闖國會　一文看清各大社交平台最新應對措施

科技 10:19 2021/01/08

分享：

當年曾借助社交媒體力量入主白宮的特朗普，又會否遭集體封殺？

美國國會在當地時間6日遭大批總統特朗普（Donald Trump）支持者闖入，各方將矛頭指向特朗普。美國前第一夫人、奧巴馬妻子米歇爾（Michelle Obama）更發表聲明，要求各大社交媒體製定政策，永久封鎖特朗普。而到底是次各大社交平台，又作出了哪些應對措施？

【美國大選】Twitter在特朗普帖文加上新標籤　強調拜登當選美國總統

【社交平台審查】Twitter「錯手」對特朗普帳戶設限　曾禁用戶轉貼Trump選舉爭議推文

Facebook 及 Instagram

Facebook在闖入國會事件發生後，立刻出聲明譴責，並稱「是一種恥辱」，正積極審查和刪除相關違規內容，但沒有把特朗普直接從社交媒體上移除，僅禁止特朗普在Facebook帳戶上發布帖文24小时，以及刪走特朗普的錄影演說片段。

直到美國時間昨日（7日），Facebook創辦人朱克伯格指出，相信若果在這段時間，容許特朗普繼續使用Facebook，及Facebook旗下Instagram，會釀成太大風險。因此將凍結特朗普帳戶延長最少兩星期，直至總統權力交接完成。

Twitter

Twitter在事件爆發後曾封鎖特朗普帳戶12小時，並要求他移除3篇涉及暴力的帖文。更警告假如再違反公民品德或者用暴力威脅，將永久刪除賬號。而目前特朗普的Twitter帳戶已獲解封，並發布首則推文，形容國會山莊發生的事件「極其惡劣」。

Twitch

直播平台Twitch宣布，特朗普的賬戶號將會無限期停用。而目前特朗普的賬號仍可找到，而過往儲存的影片和資料依然可用。但賬號被禁用後，特朗普將不能在進行任何直播。

YouTube

YouTube表示特朗普演說片段涉嫌違反散播選舉詐騙的守則，故已經在平台上移除相關片段。

Snapchat

Snapchat宣布，將加入Twitter和Facebook行列，禁止特朗普在其社交平台發文。

Shopify

電子商務軟件公司Shopify也在美國時間昨日，下架特朗普集團和特朗普競選團隊運營的網店。Shopify發言人表示，特朗普違反了該公司的政策，即禁止其平台上的零售商宣傳或支持宣揚暴力的組織，因此將終止與特朗普有關聯的商店上架。

【取代Facebook】社交平台MeWe崛起　用戶人數一夜大暴增（附開戶教學）

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【通訊Apps大比拼】WhatsApp、Telegram安全成疑？Signal加密程度大勝
2021/01/07
【通訊Apps大比拼】WhatsApp、Telegram安全成疑？Signal加密程度大勝
Facebook專頁改革　移除讚好按鈕僅可追踪
2021/01/07
Facebook專頁改革　移除讚好按鈕僅可追踪
【抖音禁令】法官阻止美國商務部執行TikTok禁令　司法部再提上訴
2020/12/29
【抖音禁令】法官阻止美國商務部執行TikTok禁令　司法部再提上訴
【訴訟纏身】Facebook面臨壟斷訴訟　恐被迫出售IG、WhatsApp
2020/12/10
【訴訟纏身】Facebook面臨壟斷訴訟　恐被迫出售IG、WhatsApp
社交平台 媒體 選舉 特朗普 米歇爾 朱克伯格 奧巴馬 美國 Facebook 譴責

下一篇文章

【CES 2021】LG推InstaView智能雪櫃　語音指令免手動＋製冰球器
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【通訊Apps大比拼】WhatsApp、Telegram安全成疑？Signal加密程度大勝
【通訊Apps大比拼】WhatsApp、Telegram安全成疑？Signal加密程度大勝
【每日焦點】通訊軟件惹私隱爭議　WhatsApp、Telegram涉洩用戶資料
【每日焦點】通訊軟件惹私隱爭議　WhatsApp、Telegram涉洩用戶資料
【美國大選】FB、YouTube宣布緊急應對、刪特朗普講話影片　Twitter封特朗普賬戶12小時
【美國大選】FB、YouTube宣布緊急應對、刪特朗普講話影片　Twitter封特朗普賬戶12小時
WhatsApp更改用戶私隱條款　強制要求用戶分享資料否則刪除帳號
WhatsApp更改用戶私隱條款　強制要求用戶分享資料否則刪除帳號
【時代終結】Adobe Flash停止支援　官方建議用戶盡快移除
【時代終結】Adobe Flash停止支援　官方建議用戶盡快移除
【私隱安全】Telegram被揭出現位置追蹤漏洞　官方開發者：現階段沒有修正計劃
【私隱安全】Telegram被揭出現位置追蹤漏洞　官方開發者：現階段沒有修正計劃