【美國大選】特朗普支持者闖國會　一文看清各大社交平台最新應對措施

▲ 當年曾借助社交媒體力量入主白宮的特朗普，又會否遭集體封殺？

美國國會在當地時間6日遭大批總統特朗普（Donald Trump）支持者闖入，各方將矛頭指向特朗普。美國前第一夫人、奧巴馬妻子米歇爾（Michelle Obama）更發表聲明，要求各大社交媒體製定政策，永久封鎖特朗普。而到底是次各大社交平台，又作出了哪些應對措施？

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Facebook 及 Instagram

Facebook在闖入國會事件發生後，立刻出聲明譴責，並稱「是一種恥辱」，正積極審查和刪除相關違規內容，但沒有把特朗普直接從社交媒體上移除，僅禁止特朗普在Facebook帳戶上發布帖文24小时，以及刪走特朗普的錄影演說片段。

直到美國時間昨日（7日），Facebook創辦人朱克伯格指出，相信若果在這段時間，容許特朗普繼續使用Facebook，及Facebook旗下Instagram，會釀成太大風險。因此將凍結特朗普帳戶延長最少兩星期，直至總統權力交接完成。

Twitter

Twitter在事件爆發後曾封鎖特朗普帳戶12小時，並要求他移除3篇涉及暴力的帖文。更警告假如再違反公民品德或者用暴力威脅，將永久刪除賬號。而目前特朗普的Twitter帳戶已獲解封，並發布首則推文，形容國會山莊發生的事件「極其惡劣」。

Twitch

直播平台Twitch宣布，特朗普的賬戶號將會無限期停用。而目前特朗普的賬號仍可找到，而過往儲存的影片和資料依然可用。但賬號被禁用後，特朗普將不能在進行任何直播。

YouTube

YouTube表示特朗普演說片段涉嫌違反散播選舉詐騙的守則，故已經在平台上移除相關片段。

Snapchat

Snapchat宣布，將加入Twitter和Facebook行列，禁止特朗普在其社交平台發文。

Shopify

電子商務軟件公司Shopify也在美國時間昨日，下架特朗普集團和特朗普競選團隊運營的網店。Shopify發言人表示，特朗普違反了該公司的政策，即禁止其平台上的零售商宣傳或支持宣揚暴力的組織，因此將終止與特朗普有關聯的商店上架。

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責任編輯：曾曉汶