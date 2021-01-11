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【一文看清封殺特朗普措施】各大科技平台聯手封殺特朗普　線上支付公司PayPal、Stripe也加入

科技 12:23 2021/01/11

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當年曾借助社交媒體力量入主白宮的特朗普，又會否遭集體封殺？

美國總統特朗普（Donald Trump）的支持者在1月6日闖入國會大廈，試圖阻止國會議員認證美國大選結果，衝突造成5人死亡，事件震驚全球，各方將矛頭指向特朗普。各大科技平台連日來紛紛出手應對、封殺特朗普，最新再有線上支付平台 PayPal、Stripe最新加入封殺行列。

綜合外媒報道，線上支付平台PayPal已凍結了特朗普帳戶的資金與一個為特朗普支持者籌集資金的賬戶；Stripe則已禁止特朗普的競選團隊網站及線上籌款部門使用該公司的服務，切斷特朗普團隊接受捐款的途徑。

【封殺特朗普】特朗普粉絲、右翼保守派聚集平台Parler　遭Google下架、蘋果最後通牒

【封殺特朗普】Parler被Amazon切斷服務勢將暫時停運　CEO：科企消滅網絡言論自由

此外，美國前第一夫人、奧巴馬妻子米歇爾（Michelle Obama）上周更發表聲明，要求各大社交媒體製定政策，永久封鎖特朗普。目前各大線上平台又作出了哪些應對措施？

Facebook 及 Instagram

Facebook在闖入國會事件發生後，立刻出聲明譴責，並稱「是一種恥辱」，正積極審查和刪除相關違規內容，但沒有把特朗普直接從社交媒體上移除，僅禁止特朗普在Facebook帳戶上發布帖文24小时，以及刪走特朗普的錄影演說片段。

直到美國時間7日，Facebook創辦人朱克伯格指出，相信若果在這段時間，容許特朗普繼續使用Facebook，及Facebook旗下Instagram，會釀成太大風險。因此將凍結特朗普帳戶延長最少兩星期，直至總統權力交接完成。

Twitter

Twitter在事件爆發後曾封鎖特朗普帳戶12小時，並要求他移除3篇涉及暴力的帖文。更警告假如再違反公民品德或者用暴力威脅，將永久刪除賬號。而目前特朗普的Twitter帳戶已獲解封，並發布首則推文，形容國會山莊發生的事件「極其惡劣」。

不過特朗普在獲解封後發表兩則帖文後，Twitter最新在1月8日再發表公告永久封殺特朗普的賬戶。

Twitch

直播平台Twitch宣布，特朗普的賬戶號將會無限期停用。而目前特朗普的賬號仍可找到，而過往儲存的影片和資料依然可用。但賬號被禁用後，特朗普將不能在進行任何直播。

YouTube

YouTube表示特朗普演說片段涉嫌違反散播選舉詐騙的守則，故已經在平台上移除相關片段。

TikTok

TikTok宣布將刪除特朗普對支持者的演講短片。另外也將暴動者使用的特定標籤如「#stormcapitol」和「#patriotparty」降低其內容在平台中的可見性。不過仍會保留一些發生在國會大廈的短片，僅刪除試圖煽動、美化或推廣暴力的短片。

Snapchat

Snapchat宣布，將加入Twitter和Facebook行列，禁止特朗普在其社交平台發文。

Shopify

電子商務軟件公司Shopify也在美國時間7日，下架特朗普集團和特朗普競選團隊運營的網店。Shopify發言人表示，特朗普違反了該公司的政策，即禁止其平台上的零售商宣傳或支持宣揚暴力的組織，因此將終止與特朗普有關聯的商店上架。

【取代Facebook】社交平台MeWe崛起　用戶人數一夜大暴增（附開戶教學）

責任編輯：曾曉汶

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