【吉利股價】吉利破頂升17%、摩通看50元　百度據報夥吉利生產智能電動車

▲ 百度據報夥吉利成立智能電動車公司

吉利汽車 （00175） 股價破頂，外電引述消息指，百度（美：BIDU）計劃成立智能電動車公司，電動車將由吉利生產。吉利股價今早破頂﹐中午以高位32.65元收市，大升17.4%，成交56億元。

百度昨日美股時段升1.9%，盤後再升1.2%。早前市場已傳出百度有意進軍電動車市場，並與現有內地車廠合作，路透最新指，百度擬成立的新公司，百度將持有絕對控股權和投票權。

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新智能車公司會改裝吉利部分現有汽車生產設施，百度會負責智能車軟件部分。新智能車公司未的產品開發，據報正考慮利用吉利電動車平台SEA（浩瀚智能進化體驗架構）。

隨Tesla暴升引發資金追逐具電動車、智能車概念的汽車股，券商也對銷量連跌3年的中國車市也趨樂觀。

摩通最新報告指，吉利管理層預計今年銷量按年回升16%，目標進取，相信內地車市復甦理想，即使吉利在新能源車面臨競爭、新生產平台的車款周期不同，但相信吉利可如2017年間股價大升，大幅調高目標價，由18元升至50元，評級由「中性」升至「增持」。

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編輯：麥德銘