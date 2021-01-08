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【吉利汽車】吉利破頂升兩成、摩通看50元　百度據報夥吉利生產智能電動車

股市 13:35 2021/01/08

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百度據報夥吉利成立智能電動車公司

吉利汽車 （00175） 股價破頂，外電引述消息指，百度（美：BIDU）計劃成立智能電動車公司，電動車由百度負責軟件、吉利負責生產。吉利汽車股價破頂﹐中午以高位32.65元收市，大升17.4%，午後升幅再擴大，至下午1時35分，吉利最多升逾兩成，高見33.85元，最新報32.95元，成交73億元。

隨Tesla暴升引發資金追逐具電動車、智能車概念的汽車股，券商也對銷量連跌3年的中國車市轉趨樂觀。

摩通最新報告指，吉利管理層預計今年銷量按年回升16%，目標進取，相信內地車市復甦理想。摩通認為，即使吉利在新能源車面臨不少競爭、新生產平台的車款周期與以往不同，但相信吉利可如2017年間股價大升，大幅調高目標價，由18元升至50元，評級由「中性」升至「增持」。

不過，即使多家券商在2021年年初調高吉利目標價，吉利股價急升，已升抵大和、瑞信等新調高的目標價。

大摩最新報告指，剛與吉利管理層會面，認為管理層對內地車市今年復甦情況理性，預期吉利可有「高質素增長周期」，包括推出自家開發的SEA架構電動車，也會推出提升效率的燃油汽車。

產品周期上，大摩引述管理層，今年將有4至5款新車型，包括兩款來自合資品牌「領克」，一款以SEA架構開發的電動車。管理層也對去年11月推出的轎車「星瑞」有很高期望，該車型首月推出即銷出逾7000輛，目標月銷量可達2萬輛。

吉利預期，今年起引入局部自動駕駛技術，明年可引入全自動駕駛技術，2023年、25年在高速公路和普通馬路使用，並明言會利用Mobileye、Google開發的Waymo、百度開發的阿波羅技術，並非由吉利自行開發。大摩目前僅予吉利13元目標價，投資評級為「減持」。

百度據報最快今年上半年來港上市 集資273億元，可見【下一頁】

百度翻身大升13% 成立新能源車銷售、零件研發公司，可見【下一頁】

百度昨日美股時段升1.9%，盤後再升1.2%。早前市場已傳出百度有意進軍電動車市場，並與現有內地車廠合作，路透最新指，百度擬成立的新公司，百度將持有絕對控股權和投票權。

新智能車公司會改裝吉利部分現有汽車生產設施，百度會負責智能車軟件部分。新智能車公司未的產品開發，據報正考慮利用吉利電動車平台SEA（浩瀚智能進化體驗架構）。

相關文章：

【電動車】吉利+Benz首款Smart電動SUV明年登場　由戴姆勒設計、吉利負責開發

【吉利股價】吉利升逾5%領車股加速　2021銷量目標增16%至153萬部（第二版）

編輯：麥德銘

資料提供 : 即時新聞頻道, 即市財經, 股市

香港股票 美股 汽車股 電動車 吉利汽車（00175） 百度（美：BIDU）

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