【吉利汽車】吉利破頂升兩成、券商鬥牛看逾50元　花旗：Tesla Model 3真對手（附各大行目標價）

▲ 吉利2021年年初股價踩盡油門，花旗認為吉利新電動車Zero 1 可成Tesla Model 3真挑戰

吉利汽車 （00175） 股價破頂，外電引述消息指，百度（美：BIDU）計劃成立智能電動車公司，電動車由百度負責軟件、吉利負責生產。吉利汽車周五股價破頂，最多升逾兩成，高見33.85元，吉利收報32.95元，成交176億元。百度盤前升4.4%，現報217美元。

隨Tesla暴升引發資金追逐具電動車、智能車概念的汽車股，券商也對銷量連跌3年的中國車市轉趨樂觀，同日就有摩通、花旗調高吉利目標價至50元或以上。

摩通最新報告指，吉利管理層預計今年銷量按年回升16%，目標進取，相信內地車市復甦理想。摩通認為，即使吉利在新能源車面臨不少競爭、新生產平台的車款周期與以往不同，但相信吉利可如2017年間股價大升，大幅調高目標價，由18元升至50元，評級由「中性」升至「增持」。

花旗更形容吉利對Tesla構成「真正挑戰（Real Challenge）」，花旗看好吉利今年有新產品周期、折扣減少，年內推出領克「Zero 01」較Tesla Model 3便宜10%至20%，與富豪合併，都令該行看好吉利。

花旗調整估值方式，由市盈率估值改為SoTP（分部估值總和），給予57.9元目標價，相當於混合市盈率29.6倍。

不過，即使多家券商在2021年年初調高吉利目標價，吉利股價急升，已升抵大和、瑞信等新調高的目標價。

圖看各大行予吉利最新目標價

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大摩最新報告指，剛與吉利管理層會面，認為管理層對內地車市今年復甦情況理性，預期吉利可有「高質素增長周期」，包括推出自家開發的SEA架構電動車，也會推出提升效率的燃油汽車。

產品周期上，大摩引述管理層，今年將有4至5款新車型，包括兩款來自合資品牌「領克」，包括一款SUV、一款以SEA架構開發的電動車Zero Concept 01。管理層也對去年11月推出的轎車「星瑞」有很高期望，該車型首月推出即銷出逾7000輛，目標月銷量可達2萬輛。

吉利預期，今年起引入局部自動駕駛技術，明年可引入全自動駕駛技術，2023年、25年在高速公路和普通馬路使用，並明言會利用Mobileye、Google開發的Waymo、百度開發的阿波羅技術，並非由吉利自行開發。大摩目前僅予吉利13元目標價，投資評級為「減持」。

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百度早前已傳有意進軍電動車市場，並與現有內地車廠合作，路透最新指，百度擬成立的新公司會與吉利合作，百度將持有絕對控股權和投票權。

新智能車公司會改裝吉利部分現有汽車生產設施，百度會負責智能車軟件部分。新智能車公司未的產品開發，據報正考慮利用吉利電動車平台SEA（浩瀚智能進化體驗架構）。

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編輯：麥德銘