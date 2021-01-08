【林建名病逝】林建名因淋巴癌今日病逝 鱷魚恤： 不會對公司營運造成重大影響（第二版）

▲ 香港豪門林百欣家族後人、著名富商林建名今早因淋巴癌病逝 ，享年84歲。

香港豪門林百欣家族後人、富商林建名今早因淋巴癌病逝 ，享年84歲。林建名的4位子女林煒珊、林煒琦、林煒珽和林孝信今天（8日）早上聯名在社交網站發佈悼文，指林建名於1月8日在養和醫院離世，當時家人均陪伴在則。

林建名生前曾任鱷魚恤 （00122） 主席兼行政總裁，為林百欣與元配賴元芳長子，同父異母的弟弟為麗新系現有大股東林建岳。

鱷魚恤今日中午發表公告，對林建名辭世表示深切哀悼，並向家屬致以慰問。鱷魚恤表示，林建名辭世並不會對集團造成重大影響。鱷魚恤今早股價急升13.6%，中午收市報0.38元，成交1440萬元。

麗新製衣 （00191） 、麗新發展 （00488） 、麗新控股 （01125） 亦發表聯合公告，林建名為麗新集團的成長和發展作出重大貢獻，指林建名的辭世是對公司的「重大損失」。麗新製衣將會委任新主席，有關消息將待進一步公告。

林建名的4位子女在社交平台撰文﹕

斯人已去，長歌當哭，我們只有默默悼念他。瀟洒的真性情令他相識滿天下，對社會建樹良多，是我們家人一個良好典範。他雖化作一縷輕煙往生極樂，但音容笑貌開心大少的形象將會永遠活在我們心中。

林建名於1937年出生，大學畢業後幫助父親林百欣打理家族業務。他曾於1993年出任麗新集團董事，其後擔任集團副主席。隨後，林建名與林建岳在2000年入股寰亞電影公司成為大股東，進軍娛樂行業。

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編輯﹕賴奕羚