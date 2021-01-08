【美國制裁】MSCI富時羅素剔除日558億元對決電訊股　北水狂買117億中移動、U盤跌幅大收窄（第四版）

▲ MSCI、富時羅素剔走三大中資電訊股，全日成交額達558億元。

三大中資電訊商繼被紐交所強制ADR除牌後，指數編制公司MSCI、富時羅素宣布，今日收市剔除中移動 （00941） 、中電信 （00728） 和聯通 （00762） 。被動基金須於今日離場下，三大中資電訊股今早沽壓沉重，一度跌約一成，但U盤時段跌幅大為收窄，中移動、中電信和聯通全日成交達558億元。

中移動午後低見39元、跌一成﹐全日跌幅收窄至4.2%，收報41.5元，成交達441億元。中電信低見1.82元，全日僅跌3.4%，報1.96元，成交60億元；聯通低見3.95元，全日僅跌0.9%，報4.41元，成交57億元。

據港交所資料，港股通成為買入三大電訊股主力，北水買入117億元中移動，相當於中移動4分之1成交，計及北水同日沽出5.7億元，中移動單日淨吸資111億元。

中電信全日北水買入15.9億元、沽出1.9億元，淨吸資14億元；聯通全日北水買入16.5億元、沽出2億元，淨吸資14.5億元。

紐交所NYSE再強制中移動、聯通、中電信ADR除牌 【下一頁】

MSCI公布，根據特朗普政府禁止美國投資者投資中國軍方擁有或控制企業的行政命令，今日（8日）收市後，旗下「MSCI 所有國家世界指數（ACWI ；All Country World Index ）」剔除三家股份。

另外，富時羅素（FTSE Russell）表示，將於下周一（11日，即今日收市時生效）起，將中國三大電訊商剔出指數，當中包括富時全球股票指數系列（FTSE Global Equity Index Series）、富時全球含A股指數系列（FTSE Global China A Inclusion Indexes）及其他相關指數。

恒生指數公司稱，暫無改變指數成分的計劃，正在監測市場發展。

MSCI指出，三大中資電訊股相當MSCI全中國股份指數0.81%權重，ACWI指數的0.07%權重、MSCI新興市場指數0.5%權重。

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圖解近期指數公司回應美國禁投令

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紐約證交所NYSE上日意外收回中移動、聯通及中電信ADR的除牌決定後，昨日（6日）再公布指，根據美國財政部1月5日指引，將上述中移動、聯通、中電信三家公司之ADR除牌，下周一（11日）正式生效，意味美國投資者周五（8日）後不能參與相關股票交易。

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另外，路透引述消息人士稱，特朗普正研究收緊有關禁令，由原本規定美國人及企業不得買入被指與解放軍有關連的中國企業股份，升級為要求持有人悉數沽清。特朗普政府官員周四討論修訂有關禁令，要求美國投資者於今年11月11日前，完全剝離被美國國防部列為與解放軍相關的中國企業股份。

參與討論人員包括財政部、國務院及國防部官員。暫時不確定華府最終是否落實有關措施。

（第二版加入權重資料，第三版加入恒指公司回應、半日市況，第四版更新全日表現）

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編輯：吳敏芳