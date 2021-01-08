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【港股追蹤】恒大物業發盈喜 去年料多賺1.8倍　股價創新高 急漲逾1成

股樓投資 09:46 2021/01/08

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恒大物業（06666）公布，預期截至2020年12月31日止年度，錄得之股東應分配利潤約26億元人民幣，較去年同期大幅上升，淨利潤及股東應分配利潤升幅約為1.8倍。

恒大物業股價今早顯著造好，開市報9.8元，升11%，創去年12月上市以來新高，暫成交6,000萬元。恒大物業去年12月以8.8元招股上市，至今上升約11%。

【延伸閱讀】新股IPO：2021新股IPO透視 5隻不可不知熱爆科技新股 請按【見下頁】

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通告指出，該大幅增長乃主要由於相關期間集團物業在管服務面積、非業主增值服務和社區增值服務實現大幅增長，及集團積極採取標準化運營和智能化建設，降本增效的成效非常顯著。

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記者：李兆明

 

 

 

盈喜 香港股票 恒大物業（06666）

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