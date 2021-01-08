【港股追蹤】恒大物業發盈喜 去年料多賺1.8倍　股價創新高 急漲逾1成

恒大物業（06666）公布，預期截至2020年12月31日止年度，錄得之股東應分配利潤約26億元人民幣，較去年同期大幅上升，淨利潤及股東應分配利潤升幅約為1.8倍。

恒大物業股價今早顯著造好，開市報9.8元，升11%，創去年12月上市以來新高，暫成交6,000萬元。恒大物業去年12月以8.8元招股上市，至今上升約11%。

【延伸閱讀】新股IPO：2021新股IPO透視 5隻不可不知熱爆科技新股 請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

通告指出，該大幅增長乃主要由於相關期間集團物業在管服務面積、非業主增值服務和社區增值服務實現大幅增長，及集團積極採取標準化運營和智能化建設，降本增效的成效非常顯著。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明