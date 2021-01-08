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【港股市況】恒生指數高開81點　中資電訊股續挫9%至11%（不斷更新）

股市 09:32 2021/01/08

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港股市況不斷更新

美股破頂，道指升211點。港股今早則高開，恒生指數開報27630點，升81點。三大中資電訊股續挫，聯通 （00762） 跌逾11%；中移動 （00941） 、中電信 （00728） 跌近一成。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢：

【09︰30】Tesla股價升穿800美元，比亞迪 （01211） 升逾4%，破頂高見248元；贛鋒鋰業 （01772） 升逾2%。

【09︰29】信義光能 （00968） 升逾14%，破頂開報24.8元。

【09︰28】美高梅 （02282） 表示並無計劃進行重組，股價今早回吐1.8%。

【09︰27】阿里巴巴 （09988） 升1%；騰訊 （00700） 平開；美團 （03690） 升0.4%；小米 （01810） 升近1%。

【09︰20】恒生指數開報27630點，升81點。三大中資電訊股續挫，聯通 （00762） 跌逾11%；中移動 （00941） 、中電信 （00728） 跌近一成。

【09︰14】即月期指開報27609點，升66點或0.2%。

【09︰05】人行公開市場進行50億元人民幣7天期逆回購操作，今日無逆回購到期。

【08︰57】恒指黑期升43點，報27670點；道指期貨升49點，報30991點。

【08︰20】美高梅中國 （02282） 最大公眾股東—雪湖資本早前建議，美高梅中國應引入一家內地企業成為公司持股20%的戰略投資者，美高梅最新表示，董事會確認公司並無計劃進行重組。

【何超瓊旗下】美高梅：並無計劃進行重組　雪湖資本建議引入中資戰投股東爭續牌　美團、融創在列

【07︰55】主要場外交易平台運營商OTC Market公布，根據美國特朗普政府的規定，將禁止在平台買賣12隻中國股票。

【美國制裁】場外交易平台OTC禁買賣12隻中資股

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報43.53元，升0.13元或近0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報564.81元，跌3.69元或近0.7%。

【07︰30】美股破頂，美國政治不明朗消除，市場憧憬會加大財政刺激力度，道指收報31041點，升211點或近0.7%；標指收報3803點，升55點或近1.5%；納指收報13067點，升326點或近2.6%。

港股ADR收報27537點，跌10點或不足0.1%。恒指夜期收市跌5點，收報27538點，低水11點。

美股破頂道指升211點　港股ADR跌10點

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 ADR 期貨 恒指夜期 美高梅中國（02282） 滙豐控股（00005） 恒生指數 港股ADR

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