【恒指夜期】騰訊ADR較港高3.5%　夜期收市升45點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

環球車股大爆發，繼Tesla （美 ： TSLA）後，本港掛牌電動車概念股亦齊齊炒上，吉利 （00175） 單日急升近兩成破頂、比亞迪 （01211） 亦揚2.1%再創新高。市場氣氛熾熱下，恒生指數走高，收報27878點，升329點。

科網股外圍大升，騰訊ADR、阿里巴巴ADR及網易ADR均造好，夜期則未反映重磅網股外圍升勢。

ADR 折算港元 較港收市價 滙豐ADR 43.05 -0.8% 中移動ADR 41.96 +1.1% 騰訊ADR 593.33 +3.5% 阿里巴巴美股 229.64 +2.4% 網易美股 177.50 +3.1% 京東美股 350.87 +0.9%

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

即市走勢：

【03︰00】夜期收市升45點，收報27846點，低水32點。

【00︰54】夜期倒升166點，報27967點；高水89點。

【23︰28】美股道指倒跌，恒指倒升後亦突失動力並倒跌，報27796點，跌5點，低水82點。

【22︰34】蔚來（NIO）開市再升逾6%，升抵57美元水平；恒指夜期走勢同樣不俗，報27908點，升107點，高水30點。

【21︰35】恒指夜期報27793點，跌8點，低水85點。

【21︰00】長城汽車去年銷量111萬部創歷史新高 超額完成全年目標

【20︰18】恒指夜期報27821點，升20點。

【19︰40】工行、郵儲行等機構 被中銀保監判罰近2億元人幣

【19︰20】恒指夜期報27827點，升26點，低水51點。

【18︰02】恒指夜期報27814點，升13點，低水64點。

【17︰55】星盛商業管理已通過上市聆訊 集資逾11.7億元

【17︰35】最強蘋果分析師郭明錤︰舜宇光學明年蘋果鏡頭產能擴張5成以上

【17︰32】包浩斯第三季同店銷售按年跌38% 自營店鋪減少42間

【16︰10】恒生指數收報27878點，升329點。中移動 （00941） 跌4%，成交近442億元；吉利 （00175） 升近兩成破頂；中芯國際 （00981） 升10%。

【16︰00】恒指U盤前升313點，報27861點。

【15︰45】二綫科技股跑出 網易再升半成8連升累升22%

【15︰34】中移動 （00941） 跌半成，成交達303億元。

【15︰31】港股尾市升約275點，報27824點。

【15︰19】中芯國際 （00981） 升幅擴大至逾11%，高見25.2元。

【15︰09】港股升幅再擴大至逾300點，恒指升356點，報27905點。

【15︰02】上證跌近0.2%；深證跌0.2%；創業板指跌近0.4%。

【14︰57】吉利 （00175） 升逾18%；比亞迪 （01211） 升2%；長汽 （02333） 升逾4%，三股齊齊破頂；華晨 （01114） 則逆市跌1%；五菱汽車 （00305） 跌逾6%。

【14︰27】大市最新升300點，報27849點。

【14︰10】小米 （01810） 股價轉跌近0.2%，低見31.75元，今早曾升4%。

【13︰53】京東健康午後曾升一成、泡泡瑪特升4%

【13︰50】滙豐股價逆市回吐 曾失守43元關

【13︰46】港股升勢略為回順，恒生指數升241點，報27789點。

【13︰30】康方生物颷近一成創新高

【13︰10】京東健康 （06618） 升一成，高見148元。

【13︰08】吉利 （00175） 愈升愈有，最新升兩成，破頂高見33.55元。

【13︰03】吉利 （00175） 午後再上，升逾18%，破頂高見33元。

【13︰00】港股午後初段升約360點，觸27900點水平。

【12︰00】恒指半日升350點，中午收報27899點。吉利 （00175） 升逾17%；中芯國際 （00981） 升逾8%；中移動 （00941） 、聯通 （00762） 、中電信 （00728） 三大中資電訊股跌6%至7%。

【11︰43】港股中午收市前升約300點，報27850點。

【11︰30】內地股市半日向下，上證跌0.6%；深證跌近1%；創業板指跌近1.2%。

【11︰27】摩通提前終止中車、中鐵建、滬深300輪證 應美國法律變化（附名單）

【11︰24】恒生科技指數升近3.2%，報8667點。

【11︰15】途虎養車尋求最少15.6億元融資 有意來港或赴美上市

【11︰10】恒指升300點。

【11︰03】恒生指數最新升近300點，報27830點，升282點。

【10︰55】中芯國際 （00981） 升一成，挑戰25元水平。

【10︰44】國泰君安 （01788） 升逾11%，高見1.22元。國泰君安國際發盈喜，預期截至去年底止年度的淨利潤按年大幅增長超過50%。

【盈喜】國泰君安國際料去年多賺逾五成

【10︰35】中芯國際 （00981） 升7%，高見24.4元。

【10︰34】吉利 （00175） 升幅擴大至逾13%，破頂高見31.5元。

【10︰25】大市升近250點，報27795點。

【10︰24】吳奇隆稻草熊孖展237億 醫渡科技2158截招股孖展近2000億超購483倍

【10︰18】京東健康 （06618） 股價升逾半成，高見142.5元。

【10︰16】恒生指數升幅擴大至逾200點，恒指報27763點，升214點。

【10︰16】港交所 （00388） 升逾4%，高見462.4元上市新高。

【港交所股價】港交所發力升20元破頂 中金最牛上望517元

【10︰14】恒大物業 （06666） 升近4%，早段曾高見高見9.88元創新高。集團早前發盈喜預期，截至去年底止年度，將錄得淨利潤及股東應分配利潤約26億人民幣，均為上一個財年的2.8倍左右。

【異動股】恒大物業飈逾一成 早前發盈喜料全年多賺2.8倍

【10︰10】滙豐 （00005） 逆市跌1%；渣打 （02888） 跌0.9%；東亞 （00023） 跌1%；恒生 （00011） 靠穩升近0.3%。

【10︰08】中芯國際 （00981） 升逾4%，高見23.55元。

【10︰00】港股早段升逾百點，恒生指數升116點，報27665點。

【09︰53】翰森製藥 （03692） 跌近0.5%。翰森製藥公布，建議發行6億美元（約46.8億港元）於2026年到期的零息可換股債券。

【生物股集資】翰森製藥擬發6億美元可換股債券

【09︰50】農夫山泉 （09633） 升逾3%，高見68.75元創新高。

【09︰44】三大中資電訊股跌幅略為收窄，中移動 （00941） 跌逾3%；聯通 （00762） 跌逾4%；中電信 （00728） 跌半成。

【09︰40】吉利 （00175） 升逾9%，破頂高見30.65元。有報道指百度計劃組建一家生產智能電動汽車的公司，將在吉利旗下工廠進行生產。

【吉利股價】吉利曾破頂升一成 百度據報夥吉利生產智能電動車

【09︰30】Tesla股價升穿800美元，比亞迪 （01211） 升逾4%，破頂高見248元；贛鋒鋰業 （01772） 升逾2%。

【09︰29】信義光能 （00968） 升逾14%，破頂開報24.8元。

【09︰28】美高梅 （02282） 表示並無計劃進行重組，股價今早回吐1.8%。

【09︰27】阿里巴巴 （09988） 升1%；騰訊 （00700） 平開；美團 （03690） 升0.4%；小米 （01810） 升近1%。

【阿里巴巴股價】螞蟻據報擬將花唄、借唄業務轉至消費金融公司

【09︰20】恒生指數開報27630點，升81點。三大中資電訊股續挫，聯通 （00762） 跌逾11%；中移動 （00941） 、中電信 （00728） 跌近一成。

【美國制裁】MSCI今日收市後剔出中移動、聯通、中電信

【09︰14】即月期指開報27609點，升66點或0.2%。

【09︰05】人行公開市場進行50億元人民幣7天期逆回購操作，今日無逆回購到期。

【08︰57】恒指黑期升43點，報27670點；道指期貨升49點，報30991點。

【08︰20】美高梅中國 （02282） 最大公眾股東—雪湖資本早前建議，美高梅中國應引入一家內地企業成為公司持股20%的戰略投資者，美高梅最新表示，董事會確認公司並無計劃進行重組。

【何超瓊旗下】美高梅：並無計劃進行重組 雪湖資本建議引入中資戰投股東爭續牌 美團、融創在列

【07︰55】主要場外交易平台運營商OTC Market公布，根據美國特朗普政府的規定，將禁止在平台買賣12隻中國股票。

【美國制裁】場外交易平台OTC禁買賣12隻中資股

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報43.53元，升0.13元或近0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報564.81元，跌3.69元或近0.7%。

【07︰30】美股破頂，美國政治不明朗消除，市場憧憬會加大財政刺激力度，道指收報31041點，升211點或近0.7%；標指收報3803點，升55點或近1.5%；納指收報13067點，升326點或近2.6%。

港股ADR收報27537點，跌10點或不足0.1%。恒指夜期收市跌5點，收報27538點，低水11點。

美股破頂道指升211點 港股ADR跌10點

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最 精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播 出，立即收看！

責任編輯︰梁浩碩