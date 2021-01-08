【疫情焦點】全球確診新增56萬宗　美國新增23萬

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新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至1月7日早上8時15分，全球累計88,607,800宗新冠肺炎確診病例，較上日增加568,079宗。累計1,906,916死亡個案，較上日增加9,726宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|230,868
|22,100,753
|373,700
|意大利
|18,416
|2,220,361
|77,291
|英國
|52,765
|2,898,034
|78,632
|西班牙
|42,360
|2,024,904
|51,675
|法國
|55
|2,763,306
|66,841
|德國
|15,208
|1,869,306
|39,258
|中國
|12
|87,291
|4,634
|香港
|0
|9,108
|154
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩