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【疫情焦點】全球確診新增56萬宗　美國新增23萬

Hot Talk 08:28 2021/01/08

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【疫情焦點】全球確診新增56萬宗　美國新增23萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至1月7日早上8時15分，全球累計88,607,800宗新冠肺炎確診病例，較上日增加568,079宗。累計1,906,916死亡個案，較上日增加9,726宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 230,868 22,100,753 373,700
意大利 18,416 2,220,361 77,291
英國 52,765 2,898,034 78,632
西班牙 42,360 2,024,904 51,675
法國 55 2,763,306 66,841
德國 15,208 1,869,306 39,258
中國 12 87,291 4,634
香港 0 9,108 154

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩

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