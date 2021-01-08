【美國制裁】場外交易平台OTC禁買賣12隻中資股

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主要場外交易平台運營商OTC Market公布，根據美國特朗普政府的規定，將禁止在平台買賣12隻中國股票。OTC表示，自周四起，將停止中芯國際 （00981） 、中交建 （01800） 、中車 （01766） 、中國鐵建 （01186） 、南京熊貓電子等9隻股份的報價。
各大指數相繼剔除不同中資股
紐交所再強制中移動、聯通、中電信ADR除牌，詳情請看【下一頁】
另外，1月11日（周一）起，將再限制中移動 （00941） 、聯通 （00762） 、中電信 （00728） 三隻股份的交易。
OTC表示，將根據美國財政部外國資產控制辦公室的指導意見，繼續評估是否需要剔走其他股份。
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責任編輯︰梁浩碩