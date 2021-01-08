  • 9°C
香港時間 : 2021108日 (五) 08:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國制裁】場外交易平台OTC禁買賣12隻中資股

股市 07:53 2021/01/08

分享：

美國場外交易平台OTC禁買賣12隻中國股票

主要場外交易平台運營商OTC Market公布，根據美國特朗普政府的規定，將禁止在平台買賣12隻中國股票。OTC表示，自周四起，將停止中芯國際 （00981） 、中交建 （01800） 、中車 （01766） 、中國鐵建 （01186） 、南京熊貓電子等9隻股份的報價。

各大指數相繼剔除不同中資股

    點擊圖片放大
    +4
    +3

紐交所再強制中移動、聯通、中電信ADR除牌，詳情請看【下一頁】

另外，1月11日（周一）起，將再限制中移動 （00941） 、聯通 （00762） 、中電信 （00728） 三隻股份的交易。

OTC表示，將根據美國財政部外國資產控制辦公室的指導意見，繼續評估是否需要剔走其他股份。

【美國制裁】標普道瓊斯：下周一從指數剔除中移動、聯通及中電信ADR

【中芯國際】中芯國際即日遭美國OTC市場除牌、MSCI正式剔出指數系列

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最 精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播 出，立即收看

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 股票 ADR 中國中車（01766） 中國交通建設（01800） 中國電信（00728） 中國聯通（00762） 中國移動（00941） 中芯國際（00981） 中國鐵建（01186）

下一篇文章

【Tesla股價】Tesla漲8%收報816.04美元　馬斯克成世界首富︰「回去工作吧！」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國制裁】美國據報考慮禁止美國投資騰訊及阿里巴巴 騰訊阿里跌約5%（第三版）
【美國制裁】美國據報考慮禁止美國投資騰訊及阿里巴巴 騰訊阿里跌約5%（第三版）
【新股IPO】醫渡科技2158截招股孖展近2000億超購483倍　吳奇隆稻草熊孖展223億（不斷更新）
【新股IPO】醫渡科技2158截招股孖展近2000億超購483倍　吳奇隆稻草熊孖展223億（不斷更新）
【HSBC滙豐】滙豐削基層員工花紅22% 發言人：整體薪酬大致持平或些微上升
【HSBC滙豐】滙豐削基層員工花紅22% 發言人：整體薪酬大致持平或些微上升
【恒指夜期+ADR】中移動ADR重挫　較港再低6.7%　恒指夜期跌5點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中移動ADR重挫　較港再低6.7%　恒指夜期跌5點（不斷更新）
【新股IPO】新紐科技掛牌次日升12%　超購逾440倍首掛告跌、投資界：個別例子
【新股IPO】新紐科技掛牌次日升12%　超購逾440倍首掛告跌、投資界：個別例子
【人民幣定期存款】中資行新推10厘人幣定存息 硬撼滙豐新年第一擊
【人民幣定期存款】中資行新推10厘人幣定存息 硬撼滙豐新年第一擊