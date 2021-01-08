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美股破頂道指升211點　港股ADR跌10點

股市 07:31 2021/01/08

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美股破頂道指升211點　港股ADR跌10點

道指升211點
美股破頂，美國政治不明朗消除，市場憧憬會加大財政刺激力度，道指收報31041點，升211點或近0.7%；標指收報3803點，升55點或近1.5%；納指收報13067點，升326點或近2.6%。

港股ADR跌10點
港股ADR收報27537點，跌10點或不足0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報43.53元，升0.13元或近0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報564.81元，跌3.69元或近0.7%。恒指夜期收市跌5點，收報27538點，低水11點。

油價三連升
油價上升，連升第三日，受惠美國原油庫存下跌，加上沙特自願額外減產，紐約期油收報50.83美元，升0.20美元或0.4%。布蘭特期油收報54.38美元，升8美仙或0.2%。

美滙指數升0.3%
美元反彈，美滙指數報89.82，升0.3%。歐元兌美元報1.2269；美元兌日圓報103.83。

美國十年期債息報1.08厘。

紐約期金升0.3%
紐約期金回穩，收報1913.6美元，升5美元或0.3%。現貨金於1916美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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