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【美國制裁】特朗普離職前禁令升級　傳要求美資11月沽清涉解放軍中資股

股市 10:39 2021/01/08

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美國政府據報有意收緊中資股禁令

中美金融戰風險不斷升溫，美國總統特朗普在交接前研究對中資股限制「加辣」。路透引述消息人士稱，美國政府有意收緊中資股禁令﹐由原本規定美國人及企業「不得買入」被指與解放軍有關連的中國企業股份，升級為要求持有人「悉數沽清」。

特朗普政府官員周四討論修訂有關禁令，要求美國投資者於今年11月11日前，完全剝離被美國國防部列為與解放軍相關的中國企業股份。參與討論人員包括財政部、國務院及國防部官員。暫時不確定華府最終是否落實有關措施。

中移動、聯通、中電信曾跌一成 MSCI、富時羅素今日收市剔除，可見【下一頁】

大摩：美制裁或觸發逾千億資金沽中資股 港股受累遠多於A股，可見【下一頁】

特朗普於去年11月發布行政命令，禁止美國投資於被列入與軍方有關聯的中方企業，禁令將於今年11月正式生效。現時有35間中國企業已列入黑名單。

早前亦有消息指美國政府考慮將騰訊 （00700） 和阿里巴巴 （09988） 列入被視為受中國軍方控制的黑名單，或者透過命令方式，禁止美國人及機構投資該兩股份。

相關文章：

【美國制裁】騰訊+阿里巴巴齊入美國黑名單？投資界：禁令通過機會較低

【阿里巴巴股價】內地政府據報要求媒體審查阿里巴巴反壟斷調查報道

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責任編輯：柯志宏

香港股票 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 美國國防部 特朗普 解放軍

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