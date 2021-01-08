【美股收市】政局明朗美股破頂 道指越31000關 納指漲2.6%

美國政治不明朗消除，市場憧憬美國會加大財政刺激力度，美3大指數再破頂，道指升破31000關，標指首越3800關，納指更漲2.56%，首度升穿13000點。

道指收報31041點，升211點或0.69%；標指收報3803點，升55點或1.48%；納指收報13067點，升326點。

美國國會確認拜登當選，國會大樓此前出現暴亂，市場反應冷靜，認為不會影響美國經濟和企業盈利，聚焦民主黨控制國會參眾兩院後的「藍色浪潮」，可能推出更多財政紓困措施，政局明朗利好大市氣氛。

電動車製造商特斯拉(Tesla)股價突破800美元大關，漲8%，創下歷史新高816美元，市值逾7600億美元。意味行政總裁馬斯克(Elon Musk)個人財富，超越亞馬遜行政總裁貝索斯(Jeff Bezos)，登上全球富豪榜第一位。

大型科技股仍獲資金追捧。蘋果升3.4%；Facebook和Netflix分別漲2.1%和1.7%。比特幣升勢未止，昨日再創新高，升穿4萬美元大關，升幅逾15%，高見40264美元。

芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯(Charles Evans)表示，聯儲局可能保持近零利率水平直至2024年，以待通脹回升至2%。埃文斯稱，美國勞動市場可望持續改善，失業率降至4%，甚至更低水平，假如成為事實，儲局屆時就會考慮加息，未到2024年便可能出現這種情況。

美債息上升，美滙指數回升0.33%，尾段報89.83 ; 現貨金下滑0.25%，報1913.6美元。

油價續強，曾創去年2月以來新高，紐約期油收市報50.87美元，升24美仙；布蘭特期油報54.48美元，升18美仙。

經濟數據方面，美國上月ISM服務業指數升至57.2，好過市場預期54.5。另外，上周首次申領失業救濟人數為78.7萬，略勝預期。

花旗在最新報告中將美股評級下調至「中性」，認為當前估值太高。該行反而看好今年英國、澳洲股市回報率會是全球最高。

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

責任編輯：柯志宏