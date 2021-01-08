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[小米1810] 大摩指小米今年有信心 藉線下擴張提升各業務市佔率

股樓投資 12:00 2021/01/08

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大摩引述近期推出新型手機的小米 （01810） 管理層指，雖然大型遊戲商分成重新協商影响遊戲收入之下，對互聯網服務業務構成挑戰，惟藉綫下擴張增加市佔率下，對三大業務前景仍具信心。大摩予該股和大市同步評級，目標價24元。小米至中午升2.2%報32.7元。

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【2021展望】招銀國際料恒指今年試3萬點 價值股上半年回升 推介16隻行業首選港股  詳情請看[下一頁]

大摩指出，小米有意加強在次級城市的分銷擴張，提升智能手機業務在內地和海外市佔率。小米亦會在高端產品定價進取，令毛利率保持在高單位數水平。

其他業務方面，物聯網藉白色產品銷情帶動，今年可出現增長。互聯網服務包則能受益於每月活躍用户(MAU)人數增長及高端手機用戶的每用戶平均收入（ARPU）上升。

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撰文 : 李尚毅

小米集團－W（01810） 經濟

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