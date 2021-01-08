  • 10°C
香港時間 : 2021108日 (五) 11:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】運輸部長教育部長相繼請辭 特朗普內閣現離職潮

環球政治 10:20 2021/01/08

分享：

美國大選塵埃落定，美國國會周三（6日）點票確認最終美國總統人選。有支持美國總統特朗普的示威者不滿美國大選結果，其後更闖入美國國會。國會騷亂引發特朗普内閣辭職潮，參議院共和黨領袖麥康奈爾夫人、美國運輸部長趙小蘭宣布辭職，成為國會暴亂後首位離開總統特朗普內閣官員。此外，教育部長德沃斯（Betsy DeVos）亦隨即請辭，特朗普内閣已有兩名部長辭職。

內閣據報擬踢特朗普下台 不滿其支持者衝擊國會 【下一頁】

趙小蘭（Elaine Chao）發表聲明，指她對國會山莊亂局深感困惑，認為特朗普支持者衝擊國會山莊這件事本來應可避免，但最終卻令國家受到創傷。

美媒引述白宮高級官員指，趙小蘭對於特朗普處理事件的反應感到震驚，認為「需要時間消化」（time to absorb）。她與丈夫麥康奈爾（Mitch McConnell）及運輸部官員討論，經過深思熟慮後才作出辭職決定。

據悉，趙小蘭辭職當日未有向特朗普正式交代，僅簡單知會白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）。至於運輸部長一職，將會由拜登指定人選布蒂吉格（Pete Buttigieg）接任。

特朗普恐提早下台？可遭彈劾或罷免 【下一頁】

國會騷亂發生後，白宮出現現離職潮。教育部長德沃斯亦宣布請辭，成為特朗普內閤第二名辭職部長。據外媒報導，德沃斯已向特朗普遞交辭職信，將於本周五（8日）生效。

《紐約時報》引述辭職信內容，德沃斯表示她無法接受示威者的暴力行為。德沃斯更批評特朗普明顯包容示威者的所作所為，成為她辭職的導火綫。

第一夫人幕僚長辭職 多名白宮高官擬跳船 【下一頁】

外媒報導，包括第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump） 的幕僚長格里沙姆（Stephanie Grisham）在內的多名白宮幕僚早前已經請辭，另亦有部分幕僚正考慮請辭。

路透社報道，美國財長姆欽（Steven Mnuchin）將會繼續履行職務，直至拜登於本月20日舉行就職典禮。

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

責任編輯：柯志宏，郭麗明

相關文章

【美國大選】伊萬卡稱衝擊國會人士為「愛國者」 捱轟急刪帖文
2021/01/07
【美國大選】伊萬卡稱衝擊國會人士為「愛國者」 捱轟急刪帖文
【美國大選】美國商會要求特朗普下台 促彭斯引憲法
2021/01/07
【美國大選】美國商會要求特朗普下台 促彭斯引憲法
【美國大選】特朗普指難接受結果 惟將有序地轉交權力
今日
【美國大選】特朗普指難接受結果 惟將有序地轉交權力
【美國大選】多名前總統譴責特朗普支持者 籲拜登團結國家
2021/01/07
【美國大選】多名前總統譴責特朗普支持者 籲拜登團結國家
【美國大選】約翰遜斥特朗普「全錯」鼓勵示威者衝擊國會
今日
【美國大選】約翰遜斥特朗普「全錯」鼓勵示威者衝擊國會
辭職 姆欽 特朗普 麥康奈爾 趙小蘭 美國 白宮

上一篇文章

【美國大選】特朗普指難接受結果 惟將有序地轉交權力

下一篇文章

【美國大選】多名前總統譴責特朗普支持者 籲拜登團結國家
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月08日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月08日 時間11:00）
【美國大選結果】國會確認拜登當選 默克爾對特朗普不認輸感遺憾 （不斷更新）
【美國大選結果】國會確認拜登當選 默克爾對特朗普不認輸感遺憾 （不斷更新）
【美國大選】中槍身亡女侵粉為前空軍 「遺願」想彭斯下台
【美國大選】中槍身亡女侵粉為前空軍 「遺願」想彭斯下台
【美國大選】共和黨失佐治亞州 黨友稱特朗普需負責
【美國大選】共和黨失佐治亞州 黨友稱特朗普需負責
美國國會流血暴動 中國官媒：撐香港「民主示威」吧？
美國國會流血暴動 中國官媒：撐香港「民主示威」吧？
【美國大選】彭斯稱無權阻拜登當選 特朗普怒斥：你無勇氣
【美國大選】彭斯稱無權阻拜登當選 特朗普怒斥：你無勇氣