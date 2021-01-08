【美國大選】運輸部長教育部長相繼請辭 特朗普內閣現離職潮

美國大選塵埃落定，美國國會周三（6日）點票確認最終美國總統人選。有支持美國總統特朗普的示威者不滿美國大選結果，其後更闖入美國國會。國會騷亂引發特朗普内閣辭職潮，參議院共和黨領袖麥康奈爾夫人、美國運輸部長趙小蘭宣布辭職，成為國會暴亂後首位離開總統特朗普內閣官員。此外，教育部長德沃斯（Betsy DeVos）亦隨即請辭，特朗普内閣已有兩名部長辭職。

內閣據報擬踢特朗普下台 不滿其支持者衝擊國會 【下一頁】

趙小蘭（Elaine Chao）發表聲明，指她對國會山莊亂局深感困惑，認為特朗普支持者衝擊國會山莊這件事本來應可避免，但最終卻令國家受到創傷。

美媒引述白宮高級官員指，趙小蘭對於特朗普處理事件的反應感到震驚，認為「需要時間消化」（time to absorb）。她與丈夫麥康奈爾（Mitch McConnell）及運輸部官員討論，經過深思熟慮後才作出辭職決定。

據悉，趙小蘭辭職當日未有向特朗普正式交代，僅簡單知會白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）。至於運輸部長一職，將會由拜登指定人選布蒂吉格（Pete Buttigieg）接任。

特朗普恐提早下台？可遭彈劾或罷免 【下一頁】

國會騷亂發生後，白宮出現現離職潮。教育部長德沃斯亦宣布請辭，成為特朗普內閤第二名辭職部長。據外媒報導，德沃斯已向特朗普遞交辭職信，將於本周五（8日）生效。

《紐約時報》引述辭職信內容，德沃斯表示她無法接受示威者的暴力行為。德沃斯更批評特朗普明顯包容示威者的所作所為，成為她辭職的導火綫。

第一夫人幕僚長辭職 多名白宮高官擬跳船 【下一頁】

外媒報導，包括第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump） 的幕僚長格里沙姆（Stephanie Grisham）在內的多名白宮幕僚早前已經請辭，另亦有部分幕僚正考慮請辭。

路透社報道，美國財長姆欽（Steven Mnuchin）將會繼續履行職務，直至拜登於本月20日舉行就職典禮。

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責任編輯：柯志宏，郭麗明