國會山莊的「香港重演」

在上海，有位很有識見的評論人李世默，曾在一個論壇中說過一番語重深長的話︰「應對美國，很大程度上，還要依靠我們自己社會的健康和活力……我國社會主義精神文明建設的每一步推進，都是一次對美國的外交勝利。」簡而言之，做好自己，便是外交上的勝利。

此話很對，它的反面一樣有效。美國國會山莊被特朗普煽動的暴民闖入，並大肆破壞，不但使美國人民痛心疾首，亦大挫美國在國際上的軟實力。

凸顯美國政客雙重標準

在網上影像中，看到有暴徒舒舒服服的坐在佩洛西的辦公室，把腿放在辦公桌上，倒想知道她是否認為這是一道美麗的風景綫？

在推特中，有美國人留言稱，這是「香港重演」。前年暴徒進入立法會破壞的場面，不少香港人記憶猶新，對此說會深以為然。但有些事還是不同的，有位闖入國會山莊的女人中槍身亡，我見不到美國的政客或輿論譴責「黑警」，大家似乎都覺得是理所當然，為何香港的警察沒有槍殺任何一名暴徒，美國的政客便又譴責又制裁呢？這不是雙重標準的虛偽，是甚麼呢？

特朗普為暴徒打氣時，還說這將是一個永遠值得懷念的日子。此人的自私狂妄，真的不是一般，以他的性格，若非大勢已去，恐怕這次暴亂，只是他賴死不走的前奏！

寫此文時，我一直在聽着國會復會後參議院的辯論。其實也無甚可辯，大家眾口一詞，都在譴責暴力，特朗普已經眾叛親離。從美國政客的角度看，他們需要控制損失，他們比香港的反對派議員聰明，懂得與暴力割席，但傷害已經造成。

民主制度選出賴皮總統

我對民主制度一向有保留，這是一種手段或機制，而不是目的，這機制有不少缺點，我們不用迷信，但它有一樣優點，頗為重要，就是它可使權力和平有序的轉移。現在看來，民主制度若曾選出一名不肯接受失敗的總統，這個優點恐怕也靠不住。

選出政治領袖的目的，是希望他們有領導力及能對社會提供良好的管治，我們也不用論述不同的民主理論，只看美國應付新冠疫情是何等的失敗，便知這個民主政府是如何的不濟。此種低能，並未有阻止蓬佩奧等政客去不斷訓斥別國。被此種人惡言相向過的國家，的確應該回應一句︰「你有資格嗎？怎麼不先管好自己？」

美國是當今世界的第一強國，有不少盟國，但有些似乎已跟美國貌合神離。見識了4年特朗普的霸道作風，美國的盟國能不起戒心嗎？

雖然拜登政府會告訴世人，美國會回復正常，但不要忘記，有7,400萬人投了票給特朗普，這一方面暴露出「民意」也可支持一個損害美國利益的混蛋，同時也顯示未來或許特朗普現象會在美國重現，美國的盟國能不起戒心，使本國的利益受制於美國的選舉結果？

料加快美國影響力衰敗

歐盟上周與中國簽訂了一份中歐的「全面投資協議」（CAI），此舉大大的違反美國的利益，拜登的候任國家安全顧問也想委婉阻止（美國法律規定候任總統不能干涉現任政府的外交），歐盟明知近日是美國權力的真空期（特朗普忙於推翻總統選舉結果，拜登則不能出格做甚麼事），卻故意選擇這個時間與中國簽約，把生米煮成熟飯，這個信息不是很明顯嗎？

這份協議，是中國外交上的一大勝利，也反映了美國的影響力正在衰落。全世界有130個國家的最大貿易國是中國，只有70個不是，歐盟會怎樣選擇，可想而知，今次國會的鬧劇，只怕會加快美國影響力的衰敗，而不是終止這過程。

80年代末，史丹福大學的福山寫了本名著《歷史的終結》，論證了西方的自由民主體制已取得完全的勝利，最近他被訪問，談到中美競爭時，當中金句竟變成「美國不一定輸掉」，此說無懈可擊，但當中隱藏的較高可能性，卻是美國相當可能會輸掉，也許國會山莊的暴亂，及美國政客們這一、兩年來對港黑暴雙重標準的評語，將來會被歷史學家看成是美國走上衰落的預兆。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》

▲ 前年黑暴闖入立法會破壞，警方一槍也沒有開過。（路透社資料圖片）