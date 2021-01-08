【美股焦點】Tesla股價突破800美元　Elon Musk成全球首富

美國確認民主黨拜登（Joe Biden）為總統當選人，美股周四（7日）集體狂歡，Tesla（TSLA）股價收報816美元，大漲7.94%，市值飆升至7,735億美元。Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）身家亦因此水漲船高，由去年年初的270億美元飆升至1,950億美元，超越亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）成為全球首富。

對於媒體大肆報導自己成為世界首富一事，馬斯克在社交媒體回應道：「回去工作吧」，並將推特置頂內容更改為：

「我的資產中有一半將用於幫助地球上的問題，另一半用於在火星上建立一個能夠自己自給自足的城市，以確保所有物種生命的延續，防止地球經歷恐龍滅絕或第三次世界大漲這樣的衝擊，又或是我們自我毀滅。」

以下是彭博億萬富豪榜榜單前十名：

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