【Bitcoin】比特幣升穿3.9萬美元　漲幅近一成　續創歷史新高

▲ 比特幣升近一成，再創新高。

比特幣價格再創新高，周五（８日）升穿3.9萬美元大關，升幅達9.7%，高見39587美元。其他虛擬貨幣亦受到追捧，以太幣（Ethereum）升7%，報1263美元。

摩通唱好比特幣長綫看14.6萬美元，詳情可見﹕【下一頁】

Bitcoin在2017年時曾出現一次泡沫危機，當年一度漲近20000美元，但其後在2018年底曾經暴跌至3800美元位置。據外媒報道，是次Bitcoin大漲與2017年泡沫不同，據了解，這次升幅主要由機構投資者推動，並非散戶投資者。摩通表示，自2020年10月中開始，不少機構投資者使用Grayscale Investment的Bitcoin信託基金等投資工具來購買Bitcoin，近月已錄得超過30億美元流進Grayscale Investment，而黃金ETF則淨流出70億美元。

高盛上月表示，機構投資者會基於「透明度問題」而避開虛擬貨幣，而投機的零售投資參與度過高，導致Bitcoin成為一種過度風險資產。該行表示，暫時沒有看到Bitcoin上漲侵蝕黃金牛市的證據，並相信Bitcoin與黃金可以共存。

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編輯︰侯景成