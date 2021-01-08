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【Telsa】馬斯克暗諷Facebook處理特朗普影片失當　引發國會示威衝突

股市 00:07 2021/01/08

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馬斯克暗諷Facebook導致美國國會示威。

Tesla（美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）在社交媒體上發文暗諷Facebook（美︰FB），認為Facebook處理美國總統特朗普影片的手法，導致了美國國出現示威及混亂。馬斯克暗喻Facebook像多米諾骨牌一樣，引發了最終美國國會示威。在此之前，馬斯克亦曾多次公開批評Facebook。

馬斯克早前在社交網媒體上，貼出了一幅多米諾骨牌的迷因（meme）圖片，並在最初的多米諾骨牌上，標注「校園女性評級網站（a website to rate women on campus）」，暗指Facebook。因為當初Facebook的前身Facemash，正正是一個這樣的網站。

而在最大的一塊骨牌上，是《紐約時報》記者Mark Leibovich的一篇帖子，上面寫道：「國會大廈似乎被一個戴著維京帽子（viking hat）的人控制著。」

馬斯克曾試圖向蘋果出售Tesla，詳見【下一頁】

當地時間周三晚上，Facebook刪除了特朗普宣稱選舉舞弊的影片，並在𠔏後阻止特朗普在24小時內發表內容。但在做出這一決定之前，Facebook在沒有任何解釋的情況下，阻止員工在其內部消息板上評論有關禁令（禁止特朗普發佈內容）的帖子。此外，員工們還抨擊Facebook在處理這種情況時缺乏速度和力度。

馬斯克曾多次公開批評Facebook。今年5月，馬斯克在回應Facebook人工智能副總裁Jerome Pesenti時稱「Facebook糟透了」。

相關文章︰【Tesla股價】Tesla盤前漲逾3%最高見781美元　馬斯克有望登頂世界首富？

【Tesla】國產Model Y首季付運額爆滿　馬斯克：冀每年售2000萬輛汽車　Tesla最大競爭對手或來自中國

美股 特朗普 馬斯克 美國國會 Tesla Facebook

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