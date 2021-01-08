【樓市現象】香港仔半新盤租金唔使一萬平絕港島 原來單位細到「一眼睇哂」

新冠肺炎疫情肆虐本港近一年，失業率持續處於高位，私人住宅租金也持續下跌，不少新界區屋苑出現租金低於1萬元的成交，這類租盤快速獲租客承接。最近港島區也出現一宗租金低於1萬元的成交，更是出現在樓齡不足2年的半新盤香港仔田灣南津‧迎岸，日前該盤一個開放式單位以每月9,600元租出。

香港置業分行營業經理郭詠詩表示，迷你新盤備受租客追捧，該行日前促成一宗香港仔南津‧迎岸租務成交，新租客斥9,600元承租開放式戶，實用呎租不足50元。上述租出單位為南津‧迎岸高層D室，採開放式間隔，向西北望樓景，實用面積約195平方呎。

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郭詠詩指，業主以約1萬元放租數2星期即吸引區內客洽詢，雙方議價後輕微減價400元，以9,600元租出，實用呎租約49元。據悉，新租客為夫婦，心儀單位新入伙，故決定承租。資料顯示，業主於2018年4月以約485.4萬元購入上述單位，換言之業主的租金回報約2.3厘。

南津‧迎岸195平方呎單位有幾大?

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上述單位面積只有195平方呎，為開放式間隔，據地產代理網上放盤的資料，現時南津．迎岸同類面積的租盤，以每月逾1萬元放租，如中層D室，實用面積同為195平方呎的單位，現時以10,800元放租。網上圖片可見，同類單位以開放式設計，整個單位面積不足200平方呎，幾乎一眼就看清整個單位。



按照規劃署的標準，一般可供私家車、輕型貨車及的士的車位標準是2.5米闊、5米長、2.4米高，換言之面積約134.55平方呎，可見以上南津．迎岸單位僅大一個標準車位約60平方呎。

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位於香港仔田灣南津．迎岸，由恒地（00012）發展，於2019年底才入伙，近七成單位不足200平方呎。單位總數共142伙，主打開放式及一房戶，開放式佔最多，提供96伙，實用面積164至195平方呎，至於一房佔45伙，標準戶實用面積217至265平方呎﹔項目僅提供一伙兩房，為3樓A室連平台特色戶，實用面積493平方呎。

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記者：陳詠妍