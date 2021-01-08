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【開市9點半】美國制裁騰訊、阿里將加速中概股回流趨勢？盤點今年五大焦點新股

股市 07:00 2021/01/08

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（1）新股市場超暢旺，除了近期認購火熱的醫渡科技  （新上市編號：02158） 外，百度（美：BUDI）、快手、京東物流等公司亦傳將來港掛牌。究竟今年香港有甚麼新股不能錯過？本網在此列出5隻有名氣、有概念的焦點新股，供投資者認購新股時注意。

 

即睇開市9點半重點

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【新股IPO】知名企業陸續來港上市 今年不能錯過的5大新股

（2）除了新股認購，新能源車亦被視為今年大主題。平治（Mercedes-Benz）母公司戴姆勒（Daimler）與吉利汽車  （00175） 合資成立的企業Smart，確認首款SUV將於2022年亮相。

【電動車】吉利+Benz首款Smart電動SUV明年登場　由戴姆勒設計、吉利負責開發

（3）建銀國際研究部董事總經理兼首席策略師趙文利分析，騰訊和阿里巴巴為大型民企，現未有證據顯示此兩集團如何與中國軍方有所關聯，料禁令最終通過的可能性偏低。

【美國制裁】騰訊+阿里巴巴齊入美國黑名單？投資界：禁令通過機會較低

（4）2020年經歷疫情，但環球股市仍有不俗表現，踏入新一年，各大行均發布2021年的宏觀預測。高盛列出了10條投資者對中國經濟及股市有興趣的問題，包括看好行業、恒指改革後哪隻股份最受惠等。

【2021展望】高盛10問10答中港股市 恒指改革料誰資金流入最多？

（5）去年中重啟裁員的HSBC滙豐  （00005）  ，據了解向職級6至8的基層員工發內部通知，指因應去年外圍環境對業務及集團業績造成重大影響，劃一下調2020年度的花紅分發上限22%。

【HSBC滙豐】滙豐削基層員工花紅22% 發言人：整體薪酬大致持平或些微上升

（6）對於紐約證券交易所NYSE二度轉軚，再次要求中移動  （00941） 等三大中資電訊商ADR除牌，瑞信表示，紐交所此舉明顯是特朗普政府的政治舉動，也為拜登政府留下一個「陷阱（trap）」。

【美國制裁】瑞信：紐交所NYSE二度轉軚是特朗普給拜登「陷阱」　趁回調吸中移動及鐵塔

（7）內地《證券時報》周四報道指， 剛卸任的港交所  （00388）  前行政總裁李小加，可能加入多名港交所前員工有份聯合創辦「香港數字資產交易所」（HKbitEX），不過另有內地傳媒轉載HKbitEX創始人兼行政總裁高寒在社交媒體發文指「近期媒體不實報道，純屬無中生有」，籲大家不要轉發報道。

【李小加動向】李小加加入HKbitEX？　內媒撤回報道後創辦人終開腔：無中生有（第四版）

（8）美國民主黨勢掀「藍色浪潮」，花旗料進一步利淡美元，預計美匯指數今年底低見86.3。

【美元滙價】花旗：民主黨掌美國會不利美元 年底見86.3

（9）平保  （02318）  發布通告，指近日收到持股5%以上的股東卜蜂集團通知，自2020年3月至12月底期間，通過股本衍生工具交付股份之交易方式，累計減持H股2.2億股，佔公司總股本比例達到1%，持股由9.06%減至7.85%，即14.35億股。

【卜蜂大減持】平保股東卜蜂9個月減持平保達1%　保守估計套現156億

 

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

欄名 : 開市9點半

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