【美國制裁】騰訊+阿里巴巴齊入美國黑名單？投資界：禁令通過機會較低

▲ 趙文利形容，即使拜登上場，最多只會出於重視與西方盟友的關係而令政策變得更具預測性，惟美國原先對華立場或難逆轉

中美金融戰風險不斷升溫，美國政府最新據報正考慮將騰訊 （00700） 和阿里巴巴 （09988） 列入被視為受中國軍方控制的黑名單，或者透過命令方式，禁止美國人及機構投資該兩股份。消息對騰訊及阿里巴巴股價影響甚大，兩股今日急跌，其中騰訊挫逾4%，不過投資界卻料禁令最終通過之可能性較低。

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建銀國際研究部董事總經理兼首席策略師趙文利分析，騰訊和阿里巴巴為大型民企，現未有證據顯示此兩集團如何與中國軍方有所關聯，而且騰訊和阿里巴巴規模龐大，一旦禁止買賣，基金調整倉位的成本甚高，連同指數公司若被迫把上述兩者從指數中剔出，有關指數的代表性將大大降低，料禁令將面對多方阻力，最終通過的可能性偏低。

趙文利形容，即使拜登上場，最多只會出於重視與西方盟友的關係而令政策變得更具預測性，惟美國原先對華立場或難逆轉，故一連串禁令消息出現後，預期中概股回流的趨勢將更為確立，美國往後打壓力度則看新任財政部長立場。

但他提醒，科技股仍受反壟斷政策憂慮困擾，不排除板塊短期將繼續落後。

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記者：莫亦熙