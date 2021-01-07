【通訊Apps大比拼】WhatsApp、Telegram安全成疑？Signal加密程度大勝

港人最常用的通訊軟件WhatsApp及Telegram，近日相繼惹來私隱安全爭議，如WhatsApp昨（6日）就公布更新了用戶私隱條款，要求用戶同意WhatsApp與Facebook（fb）共享用戶資訊；而Telegram也爆出出現位置追蹤漏洞，引來大批用家不滿。要通訊安全，到底還有什麼選擇呢？

WhatsApp更改用戶私隱條款 強制要求用戶分享資料否則刪除帳號

【私隱安全】Telegram被揭出現位置追蹤漏洞 官方開發者：現階段沒有修正計劃

由美國Open Whisper Systems公司開發的Signal，就一直被用家認為，是擁有最高加密標準的通訊軟件。Signal的設計及用法與WhatsApp相似，除支援發送訊息，亦提供Group Chat、傳送文件及圖片等功能；同時支援閱後即焚，容許自訂指定時間內銷毀對話。最近Signal也開始支援加密的群組視像通話，以及面部模糊功能，可以保障自己及他人私隱。

除此之外，Signal擁有一系列大家都需要的私隱保護功能，包括隱藏最後上線時間、隱藏「已讀」標籤。這些設定都可在設定畫面的「私隱權」頁面內開啟。

▲ 由美國Open Whisper Systems公司開發的Signal，就一直被用家認為，是擁有最高加密標準的通訊軟件。（Signal官網圖片）

相對Telegram及WhatsApp更著重私隱，Signal作為沒有後台的非營利組織，提供的保密程度也較高，對於用戶資訊也相對有保障，Signal僅會儲存metadata（描述資訊）；相反Telegram及WhatsApp的總公司背後為VK及Facebook，兩者都主要以收集用戶資訊作廣告用途作為主要收入來源，對用戶的訊息安全保障較低。

值得留意的是，雖然Signal是個高強度安全聊天工具，但其仍要求您提供電話號碼以註冊及驗證帳號。所以若用戶想完全隱藏身份，就可使用「太空卡」登記Signal服務。若不想用太空卡、又不想使用電話號碼等級，就只能繼續選擇使用Telegram。

通訊軟件平台比拼：

通訊軟件 點對點加密 加密方式 伺服器加密 自動通知金鑰變更機制 會否收集用戶資訊 WhatsApp 有 隨機加密方式 僅使用Facebook伺服器 沒有 會收集用戶資訊 Telegram 有（需手動開啟） 開發者自行建立網絡金鑰加密 使用開發者的網絡金鑰 沒有 會收集用戶資訊 Signal 有 隨機加密方式 使用開源協定作加密技術 有 僅儲存metadata（描述資訊） Facebook Messenger 有（需手動開啟） 隨機加密方式 僅使用Facebook伺服器 沒有 會收集用戶資訊

資料來源：綜合通訊軟件平台資訊

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責任編輯：曾曉汶