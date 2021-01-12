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【比較即時通訊Apps】WhatsApp、Telegram安全成疑　Signal加密真的更好？（附比較表）

科技 17:54 2021/01/12

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WhatsApp及Telegram是港人最常用的通訊軟件，近日相繼惹來私隱安全爭議。WhatsApp上周公布更新用戶私隱條款，要求用戶同意WhatsApp與Facebook（fb）共享用戶資訊；而Telegram也爆出出現位置追蹤漏洞，引來大批用家不滿。要通訊安全，到底還有什麼選擇呢？

WhatsApp更改用戶私隱條款　強制要求用戶分享資料否則刪除帳號

【私隱安全】Telegram被揭出現位置追蹤漏洞　官方開發者：現階段沒有修正計劃

Signal是甚麼？　
由美國Open Whisper Systems公司開發的Signal，就一直被用家認為，是擁有最高加密標準的通訊軟件。Signal的設計及用法與WhatsApp相似，除支援發送訊息，亦提供Group Chat、傳送文件及圖片等功能；同時支援閱後即焚，容許自訂指定時間內銷毀對話。最近Signal也開始支援加密的群組視像通話，以及面部模糊功能，可以保障自己及他人私隱。

值得注意的是，Signal擁有一系列大家都需要的私隱保護功能，包括隱藏最後上線時間、隱藏「已讀」標籤。這些設定都可在設定畫面的「私隱權」頁面內開啟。

由美國Open Whisper Systems公司開發的Signal，就一直被用家認為，是擁有最高加密標準的通訊軟件。（Signal官網圖片）

相對Telegram及WhatsApp更著重私隱，Signal作為沒有後台的非營利組織，提供的保密程度也較高，對於用戶資訊也相對有保障，Signal僅會儲存metadata（描述資訊）；相反Telegram及WhatsApp的總公司背後為VK及Facebook，兩者都主要以收集用戶資訊作廣告用途作為主要收入來源，對用戶的訊息安全保障較低。

值得留意的是，雖然Signal是個高強度安全聊天工具，但其仍要求您提供電話號碼以註冊及驗證帳號。所以若用戶想完全隱藏身份，就可使用「太空卡」登記Signal服務。若不想用太空卡、又不想使用電話號碼等級，就只能繼續選擇使用Telegram。

通訊軟件平台比拼：

通訊軟件 點對點加密 加密方式 伺服器加密 自動通知金鑰變更機制 會否收集用戶資訊
WhatsApp 隨機加密方式 僅使用Facebook伺服器 沒有 會收集用戶資訊
Telegram 有（需手動開啟） 開發者自行建立網絡金鑰加密 使用開發者的網絡金鑰 沒有 會收集用戶資訊
Signal 隨機加密方式 使用開源協定作加密技術 僅儲存metadata（描述資訊）
Facebook Messenger 有（需手動開啟） 隨機加密方式 僅使用Facebook伺服器 沒有 會收集用戶資訊

資料來源：綜合通訊軟件平台資訊

【假裸照風波】Telegram出現Deepfake技術  偽造大量女性假裸照

責任編輯：曾曉汶

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