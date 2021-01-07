【美股焦點】Facebook宣布專頁設計改動　取消讚好「俾like」功能、僅容許追蹤

▲ Facebook的讚好功能將從專頁上移除。

Facebook宣布，未來「Facebook專頁」體驗將會有重大升級，其中包括全新的視覺和外觀、導航設計、專門的消息流、與追隨者互動問答等內容，以及其他工具和信息洞察。值得注意的是，全新的專頁還將取消讚好的「like」功能，轉而專注於追隨者數目，從而更直接地衡量某專頁能接觸多少追隨者。

去年夏季已有Facebook將全面升級專頁的消息。當時，Facebook開始測試專頁的新界面，參與測試的包括演員、作家和創作者，以及一些商業品牌專頁。Facebook宣布，未來數月將在所有專頁上啟動全新的用戶體驗。

新設計的最大變化之一就是去掉了「贊好」功能。Facebook表示，贊好數目歪曲專頁真正的受歡迎程度。因為許多Facebook用戶都曾經給某個專頁點贊，但後來興趣發生變化，取消了對這個專頁的關注，並從自己的消息流中刪除了該專頁的更新。此外，亦有用戶可能會應好友的要求對某個專頁點贊，但卻拒絕接收專頁的更新。

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編輯︰侯景成