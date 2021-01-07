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再有江豚擱淺亡 屬本年度第2宗

環球政經 21:45 2021/01/07

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香港海洋公園保育基金於周四(7日)接獲市民通報，南丫島東澳灣有鯨豚擱淺個案，是本年度第二宗。該江豚屬成年雄性，長約175厘米，屍身屬第4級「嚴重腐爛」，基金人員已將江豚帶回海洋公園作詳細解剖及化驗，釐清死因。

第一宗個案是於本周二（5日）清水灣發生，是一條年幼雌性江豚，身長127.4厘米，但由於屍身屬第4級「嚴重腐爛」情況，暫未確定死因，人員已把豚屍帶回海洋公園作詳細解剖，預計在數周內會有詳細報告。

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香港海洋生物擱淺並非罕見，根據基金資料，香港近年每年約有20至50宗鯨豚擱淺個案，絕大部分都是於香港水域棲息的中華白海豚和江豚。在2020年分別有35條江豚與11條中華白海豚擱淺，而在2019年則各有42條江豚與7條中華白海豚擱淺。

香港海洋公園保育基金指，由於大部分屍體被發現時已嚴重腐爛，當中只有約1成的個案可確認死因。然而綜合數據，大部分的鯨豚死因包括遭棄置魚網或漁具纏繞，無法上水呼吸而溺斃；遭船隻撞擊致死；因肺炎、寄生蟲和細菌感染致死。

 

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責任編輯：潘曉豐

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