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【新股IPO】傳百度最快上半年來港第二上市　集資273億元

股樓投資 04:36 2021/01/08

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BAT有望在港股齊聚？

在美國上市的中概股密密回歸港股第二上市，消息指內地最大搜尋引擎平台百度亦正計劃最快今年上半年回流，有指百度計劃發售約5%至9%股份，以最新近700億美元市場計，集資最少35億美元。

彭博引述消息人士透露，百度已選定高盛和中信里昂作為上市安排行，惟有關發行時間及規模仍有可能出現變化。

汽車之家有意今年第一季來港第二上市，想知詳情請按：【下一頁】

對於有關上市事宜，百度、高盛及中信里昂均未有任何回應。

不過，百度董事長李彥宏曾經就住會否來港作第二上市說過，公司確實很關注美國從政府層面在不斷收緊對中概股公司管制，內部亦不斷研討有哪些可以做的事，包括在香港等地的二次上市。

李彥宏還指出，作為在美國上市的中國公司，百度目前並不擔心美國政府的打壓，「我們根本的判斷是，如果是一個好的公司，上市的選擇地是非常多的，並不侷限在美國。」

延伸閱讀：2021新股IPO透視　5隻不可不知熱爆科技新股，想知詳情請按：【下一頁】

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記者：張以正

 

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