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【Tesla股價】Tesla盤前漲逾3%最高見781美元　馬斯克有望登頂世界首富？

股市 21:12 2021/01/07

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特斯拉創辦人馬斯克即將登頂世界首富？

特斯拉Tesla（美：TSLA）股價越升越有屢破頂，大行也跟上一再調升目標價。今晚Tesla美股盤前一度漲超過3%，最高見781.5美元，令市值高達7408億美元，意味馬斯克身家有望超越亞馬遜（美：AMZN）創辦人Jeff Bezos，登頂世界首富。目前Tesla盤前報價777美元，漲2.78%。

沽空Tesla只會更虧？詳情【下一頁】

Tesla周三漲2.84%，收報755.98美元，推動創辦人馬斯克（Elon Musk）身家漲至1854億美元，與當前世界首富Jeff Bezos差距縮小至不足30億美元，目前Jeff Bezos身家為1870億美元。

儘管令全球經濟因新冠肺炎疫情受重擊，但馬斯克身家仍在不斷上漲，在過去一年，馬斯克身家淨值增加了1500億美元，Tesla股價年內累升逾7倍。去年11月，馬斯克更是以1280億美元的身家，取代比爾·蓋茨，成為全球第二大富豪。

Tesla早前宣布幾乎完成2020年付運50萬架電動車，馬斯克發推文表示：「So proud of the Tesla team for achieving this major milestone！」他稱，Tesla剛起步時候，樂觀地認為僅有10%的生存幾率。

相關文章：【Tesla】國產Model Y首季付運額爆滿　馬斯克：冀每年售2000萬輛汽車　Tesla最大競爭對手或來自中國

【Tesla股價】大摩唱好Tesla技術、商業模式及資金渠道均傲視同儕　調高目標價五成看810美元

編輯：陳華

 

香港股票 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克 Tesla

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