【Tesla股價】Tesla漲逾6%升穿800美元　馬斯克登世界首富

▲ 特斯拉創辦人馬斯克登世界首富

特斯拉Tesla（美：TSLA）股價越升越有屢破頂，大行也跟上一再調升目標價。今晚Tesla漲6%，最高見801美元，令市值高達7550億美元，意味馬斯克身家已超越亞馬遜（美：AMZN）創辦人Jeff Bezos，登頂世界首富。

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Tesla周三漲2.84%，收報755.98美元，推動創辦人馬斯克（Elon Musk）身家漲至1854億美元，與當前世界首富Jeff Bezos差距縮小至不足30億美元，目前Jeff Bezos身家為1870億美元。

儘管令全球經濟因新冠肺炎疫情受重擊，但馬斯克身家仍在不斷上漲，在過去一年，馬斯克身家淨值增加了1500億美元，Tesla股價年內累升逾7倍。去年11月，馬斯克更是以1280億美元的身家，取代比爾·蓋茨，成為全球第二大富豪。

Tesla早前宣布幾乎完成2020年付運50萬架電動車，馬斯克發推文表示：「So proud of the Tesla team for achieving this major milestone！」他稱，Tesla剛起步時候，樂觀地認為僅有10%的生存幾率。

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編輯：陳華