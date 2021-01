【Tesla股價】Tesla漲逾6%升穿800美元　馬斯克成世界首富︰「回去工作吧！」

▲ 特斯拉創辦人馬斯克登世界首富

特斯拉Tesla(美:TSLA)股價越升越有屢破頂,大行也跟上一再調升目標價。今晚Tesla漲6%,最高見801美元,令市值高達7550億美元,意味馬斯克身家已超越亞馬遜(美:AMZN)創辦人Jeff Bezos,登上世界首富。在Tesla股價創新高之際,馬斯克亦在經微博認證的帳戶上發文稱︰「好了,回去工作吧...」似是回應成為世界首富一事。

Tesla周三漲2.84%,收報755.98美元,推動創辦人馬斯克(Elon Musk)身家漲至1854億美元,與當前世界首富Jeff Bezos差距縮小至不足30億美元,目前Jeff Bezos身家為1870億美元。

儘管令全球經濟因新冠肺炎疫情受重擊,但馬斯克身家仍在不斷上漲,在過去一年,馬斯克身家淨值增加了1500億美元,Tesla股價年內累升逾7倍。去年11月,馬斯克更是以1280億美元的身家,取代比爾·蓋茨,成為全球第二大富豪。

Tesla早前宣布幾乎完成2020年付運50萬架電動車,馬斯克發推文表示:「So proud of the Tesla team for achieving this major milestone!」他稱,Tesla剛起步時候,樂觀地認為僅有10%的生存幾率。

編輯:陳華