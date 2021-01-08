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【Tesla股價】Tesla漲逾6%升穿800美元　馬斯克成世界首富︰「回去工作吧！」

股市 01:14 2021/01/08

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特斯拉創辦人馬斯克登世界首富

特斯拉Tesla（美：TSLA）股價越升越有屢破頂，大行也跟上一再調升目標價。今晚Tesla漲6%，最高見801美元，令市值高達7550億美元，意味馬斯克身家已超越亞馬遜（美：AMZN）創辦人Jeff Bezos，登上世界首富。在Tesla股價創新高之際，馬斯克亦在經微博認證的帳戶上發文稱︰「好了，回去工作吧...」似是回應成為世界首富一事。

沽空Tesla只會更虧？詳情【下一頁】

Tesla周三漲2.84%，收報755.98美元，推動創辦人馬斯克（Elon Musk）身家漲至1854億美元，與當前世界首富Jeff Bezos差距縮小至不足30億美元，目前Jeff Bezos身家為1870億美元。

儘管令全球經濟因新冠肺炎疫情受重擊，但馬斯克身家仍在不斷上漲，在過去一年，馬斯克身家淨值增加了1500億美元，Tesla股價年內累升逾7倍。去年11月，馬斯克更是以1280億美元的身家，取代比爾·蓋茨，成為全球第二大富豪。

Tesla早前宣布幾乎完成2020年付運50萬架電動車，馬斯克發推文表示：「So proud of the Tesla team for achieving this major milestone！」他稱，Tesla剛起步時候，樂觀地認為僅有10%的生存幾率。

相關文章：【Tesla】國產Model Y首季付運額爆滿　馬斯克：冀每年售2000萬輛汽車　Tesla最大競爭對手或來自中國

【Tesla股價】大摩唱好Tesla技術、商業模式及資金渠道均傲視同儕　調高目標價五成看810美元

編輯：陳華

 

香港股票 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克 Tesla

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