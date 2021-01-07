【新冠肺炎】港府維持英國及南非入境人士須強制接受隔離21日 將於兩周後再作檢視

因應英國及南非出現不同的新變種病毒，政府今日（一月七日）公布，有必要維持適用於曾在英國或南非逗留人士登機到港的限制措施，實施21天強制檢疫的要求，專家初步估計傳播力可能大增並且已經在當地廣泛傳播，為防範未然。

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全球疫情持續嚴峻，多個地區陸續出現更高傳播力的新變種病毒確診個案。當中首先發現新變種病毒的英國，疫情在過去兩周多進一步惡化，英格蘭再次實施封城至二月中，短期內情況不容樂觀。到目前為止，本港已確診15宗新變種病毒輸入個案，當中13宗由從英國到港人士傳入，而兩宗從南非輸入個案亦發現另一新變種病毒株。

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經檢視全球及相關地方最新的疫情發展後，政府指有必要維持限制曾逗留英國或南非人士登機來港的措施，以及曾在中國以外地區逗留的抵港人士的21天強制檢疫要求；並會就曾在英國或南非逗留人士的登機到港限制，以及曾在中國以外地區逗留人士的強制檢疫要求，每兩周檢視並公布是否有需要作出調整。

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責任編輯：潘曉豐